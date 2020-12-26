کشف ۱۳۴ قلم اشیا تاریخی از قاچاقچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی فضلی، از دستگیری ۳۱ حفار غیرمجاز و کشف و ضبط ۱۳۴ قلم انواع اشیای تاریخی و ۱۲ دستگاه انواع فلزیاب در ۹ ماه نخست سال جاری در این استان خبر داد.
وی اظهار کرد: در ۹ ماه امسال یک هزار و ۴۸۳ مورد سرکشی از آثار و ابنیههای تاریخی در استان توسط نیرویهای یگان حفاظت صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان، گفت: کشف ۱۳۴ مورد قاچاق و نگهداری اموال، ۶ مورد نظارت بر پروژههای عمرانی، اسکورت ۸۲ مورد محموله تاریخی، ۳۹ نفر متهمان دستگیر شده و ۱۳۵ روز حفاظت از محل کاوشهای باستانشناسی از دیگر فعالیتهای یگانحفاظت میراثفرهنگی زنجان در ۹ ماهه نخست سال جاری بوده است.
