پیام قبادی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: چند ماهی است که در ایران تمرینات خود را پیگیری میکنم و به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط بازگشت به آذربایجان فراهم نشد. در صورتی که مرزها باز شود در اولین فرصت برای حضور در تمرینات تیم ملی راهی باکو میشوم.
وی در مورد حضور در لیگ برتر تکواندو هم گفت: چندان راغب به حضور در لیگ برتر نبودم، این درست که بعد از چند ماه تمرین باید به میدان مسابقات بازگشت، ولی با یک آسیب دیدگی مشکلات دو برابر میشد. البته از سوی واسطههای چند تیم تماس گرفتند. ولی صحبتها در همان مراحل مقدماتی باقی ماند. پیشنهاداتی که ارائه شد خیلی پایین بود و پیشنهاد من هم برای آنها جذاب نبود و پا پیش نگذاشتند.
ملی پوش ایرانی تکواندو آذربایجان ادامه داد: مسابقات قهرمانی اروپا را پیش رو داریم و من چون سهمیه حضور در این رقابتها را با کسب مدال طلای مسابقات جام پادشاهی سوئد بدست آوردم، در این رقابتها با تیم ملی راهی بلغارستان خواهم شد. مسابقات فروردین ماه است و امیدوارم هر چه سریعتر مشکل قرنطینه رفع شود تا بتوانیم به اردوی تیم ملی در باکو اضافه شویم.
قبادی در خصوص حضور در المپیک گفت: رقابتهای کسب سهمیه المپیک یک ماه بعد از قهرمانی اروپاست و من در وزن ۸۰+ کیلوگرم تابع نظر استاد مهماندوست در خصوص حضور در مسابقات انتخابی المپیک هستم. کلیه مسائل تحت برنامه ریزی سرمربی انجام میشود و ما هم وظیفه داریم فقط تمرین کنیم و با برنامه ایشان پیش برویم.
وی در پایان گفت: در مدت زمانی که در ایران حضور دارم با سرمربی تیم ملی در ارتباط هستم، کارهای فنی که نمیتوان انجام داد ولی برنامههای بدنسازی را با ایشان هماهنگ میکردم و طبق برنامه وی پیش میرفتیم.
