خوش ییلاق بازگشایی شد/تردد در جنگل گلستان با زنجیرچرخ ممکن است

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راه های گلستان اظهارکرد: از روز گذشته محورهای کوهستانی گلستان (توسکستان، خوش ییلاق و درازنو) به دلیل کولاک و بارش برف مسدود شده بود.

وی افزود: در حال حاضر تمام محورهای کوهستانی استان جز توسکستان به شاهرود بازگشایی شده و تردد در آن ها به وسیله زنجیرچرخ ممکن است.

عبدی گفت: محور توسکستان به دلیل حجم بالای برف همچنان مسدود بوده و راهداران مشغول برفروبی هستند.

رئس پلیس راه گلستان همچنین بیان کرد: تردد در محور پارک ملی گلستان هم فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.