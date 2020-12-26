قاتل کمتر از ۲۴ ساعت در میناب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری بیان کرد: در پی کشف جسد مرد ۳۹ ساله ای در چاه فاضلاب در روستای حاج خادمی از توابع شهرستان میناب، بلافاصله کاراگاهان پلیس آگاهی در صحنه حاضر پس از بیرون کشیدن جسد از داخل چاه آثار وعلایم چاقو خوردگی و سوختگی بر روی گردن و بدن مقتول وقوع قتل محرض شد.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر ودر بازرسی از مخفیگاهش آلت قتاله (چاقو) نیز کشف وبه همراه متهم به پلیس آگاهی منتقل شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان اذعان داشت: متهم در بازجویی های تخصصی وفنی به بزه ارتکابی خود معترف و انگیزه خود را مسائل مالی عنوان کرد و اعلام داشت در روز حادثه با زدن ضربه چاقو به گردن متوفی او را زمین گیر و از ترس آن را به داخل چاه فاضلاب منزل انداخته و با گذاشتن خار و خاشاک به درون چاه جسد را آتش کشیده است.

سردارجعفری گفت: متهم پس از بازسازی صحنه وتکمیل پرونده به دادسرا اعزام و با قرار مناسب روانه زندان شد.