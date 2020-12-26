افزایش غلظت آلاینده تا پایان هفته در استان تهران پیش بینی می شود

مجتبی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت جوی و آب و هوایی استان تهران اظهار داشت: تا پایان هفته جوی آرام برای استان پیش بینی شده است.

جلالی افزود: با توجه به انسداد مسیر سامانه‌های بارشی غربی، حداقل تا پایان هفته جدید، جوّ استان تهران در آرامش فرو می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران بیان داشت: آرامش جوّ، انباشت آلاینده‌ها و عدم وزش باد شدید، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوای تهران و حومه را طی روزهای آینده به دنبال دارد.

وی گفت: برای امروز شنبه ۶ دی ماه هوای تهران، آفتابی پیش بینی شده و حداکثر دما ۶ درجه سانتی گراد و حداقل دما صفر درجه سانتی گراد خواهد بود.