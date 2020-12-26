۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۲۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران

۱۲ هزار بسته معیشتی در مازندران توزیع می شود

ساری- مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: ۱۲ هزار بسته معیشتی در قالب طرح بزرگ شهید سلیمانی در استان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از توزیع ۱۲ هزار بسته معیشتی در قالب طرح شهید سلیمانی در مازندران خبر داد و گفت: این بسته‌ها از محل عوائد موقوفات، کمک‌های خیرین و نذورات مردمی تهیه و بین نیازمندان و مددجویان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسته‌های معیشتی در قالب کمک‌های مومنانه از محل عوائد موقوفات مرتبط تهیه می‌شود، افزود: ارزش هر بسته بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌باشد که در کنار آن بسته‌های بهداشتی مانند ماسک و محلول ضدعفونی کننده نیز وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به نزدیکی سالروز شهادت سردار سلیمانی و گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام عنوان کرد: به همین منظور طرح شهید سلیمانی همزمان با سراسر کشور توسط ادارات اجرایی اوقاف و امور خیریه مازندران در شهرستان‌ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مراکز افق آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص مازندران پای کار اجرای طرح شهید سلیمانی هستند، گفت: هدف از اجرای این طرح گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی و اجرای نیت موقوفات در راستای محرومیت‌زدایی است.

