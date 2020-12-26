به گزارش خبرگزاری مهر، ثبتنام این کارگاهها در پایگاه مجازی کانون پرورش فکری تا روز ۱۷ دی ۱۳۹۹ ادامه خواهد یافت.
زمان شروع این کارگاهها از روز ۱۸ دی تعیین شده است و علاقهمندان در گروههای سنی «نوباوه» (۴ سال به بالا)، «نوجوان» (۷ سال به بالا)، «نونهال» (۹ سال به بالا)، «نونگاه (۱۲ سال به بالا) و «نوجوان» (۱۵ سال به بالا) میتوانند در این کارگاهها شرکت کنند.
این کارگاهها زیر نظر انجمنهای تخصصی و دپارتمان مهارتهای زندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود و امکان ارتباط مستقیم مدرس و هنرجو فراهم شده است.
این کارگاههای فرهنگی، هنری، ادبی و… در سطح ملی برنامهریزی شده و شرکتکنندگان در این دورهها علاوه بر دریافت گواهی شرکت، در صورت داشتن شرایط لازم جذب انجمنهای کانون میشوند.
در عین حال علاوه بر کارگاههایهای برخط کانون، دورههای آموزش بدون محدودیت زمان (آفلاین) نیز در قالب کارگاههای از پیش آماده شده از سوی استادان صاحبنام هر رشته ارائه میشود.
متقاضیان استفاده از دورههای بدون محدودیت زمان کانون، میتوانند پس از عضویت در پرتال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دوره مورد نظر خود را انتخاب و فیلم هر جلسه را در زمان مورد علاقه خود مشاهده کنند و در صورت نیاز به صورت آنلاین با مربیان ارتباط داشته باشند.
جدول زمانبندی و مشخصات دورههای آموزشی کودکان و نوجوانان و اسامی مدرسان رشتههای مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، سواد اقتصادی، مهارتهای زندگی و… در پایگاه خبری و پرتال مجازی کانون پرورش فکری قابل دسترسی است.
