فرمانده نیروی زمینی سپاه از نوار مرزی ارس بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، صبح امروز شنبه با حضور در نوار مرزی ارس از یگان‌های مستقر در آن منطقه و وضعیت مرزهای مشترک پس از صلح اخیر قره باغ بازدید کرد.

سردار پاکپور، هدف از این سفر و بازدید از نوار مرزی ارس را سرکشی به یگان‌های مستقر در منطقه و قدردانی از رزمندگان قرارگاه عاشورا و سایر یگان‌ها عنوان کرد.

در این بازدید علاوه بر معاونین نیروی زمینی سپاه‌، فرمانده سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی، فرمانده تیپ امام زمان (عج) و فرماندهان یگان‌های مستقر حضور داشتند.