به گزارش خبرنگار مهر، سعید کسائیان صبح شنبه در جلسه دستورالعمل مقابله با کرونا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه از اسفندماه ۹۸ لغایت پایان آذرماه سال جاری ۲۴۰ تخت با تجهیزات کامل دارویی و نیروی انسانی در نقاهتگاه‌های تحت پوشش این دانشگاه تجهیز شد، ابراز داشت: طی بازه مذکور تعداد ۹۴ بیمار در شهرهای گرمسار، سمنان و دامغان پذیرش، بستری و درمان شدند.

وی بابیان اینکه نقاهتگاه‌های دایر شده طبق استانداردهای فرم‌های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهیا هستند، افزود: نظارت و بازدید از نقاهتگاه‌ها از سوی این معاونت و سایر تیم‌های نظارتی از مجموعه دانشگاه و سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه بیماران تست مثبت به همراه اعضای خانواده فاقد شرایط قرنطینه شدن لازم در منزل در نقاهتگاه پذیرش و قرنطینه و تمامی خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی به آن‌ها داده می‌شود، ابراز داشت: ساختمان بهزیستی با ۵۰ تخت، دانشگاه آزاد با ۵۰ تخت، دامغان و گرمسار نیز هرکدام ۷۰ تخت از سوی اداره ورزش و جوانان تجهیز و در اختیار دانشگاه قرار گرفتند.

کسائیان بابیان اینکه اولین بیمار کرونایی اول فروردین به نقاهتگاه سمنان ارجاع داده شد، در ادامه تصریح کرد: ۴۵ بیمار تا ششم خرداد در سه نقاهتگاه سمنان، گرمسار و دامغان پذیرش و درمان شدند و در تابستان به دلیل حجم کم بیماری دو نقاهتگاه دامغان و گرمسار نیمه فعال و تنها نقاهتگاه سمنان فعال بود.

وی با بیان اینکه تیرماه دانشجویان پرستاری نیروهای ارتش فعالیت داوطلبانه خود را در نقاهتگاه سمنان آغاز کردند، افزود: کشیک‌های ۱۲ ساعته در نقاهتگاه با کمک دانشجویان پرستاری و تأمین نیروی خدماتی و ضدعفونی و تأمین غذای روزانه بیماران با همکاری سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حوزه علمیه انجام‌گرفته است.