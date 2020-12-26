حجت الاسلام مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز ۹ دی در تقویم ایران اسلامی به نام بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده و فرصت مناسبی برای بصیرت افزایی و تبیین ابعاد پیدا و پنهان اتفاقات سال ۸۸ است.

وی تاکید کرد: اهمیت روز ۹ دی بر کسی پوشیده نیست و باید نسبت به گرامیداشت این روز اقدام کرد چرا که مکلف به بزرگداشت این روز هستیم و حماسه ۹ دی انقلاب نسل سوم مردم ایران و سند ماندگاری و اصالت جمهوری اسلامی است.

وی بر ضرورت بیان و تبیین عظمت و ابعاد مختلف حماسه تاریخی ۹ دی در جامعه به ویژه نسل جوان تأکید کرد و افزود: مردم در حماسه ۹ دی ضمن حفظ آرمان‌های انقلاب، عزت و استقلال نظام به دشمن فهماندند که دین و اعتقادات خط قرمز آنها است و در مقابل فتنه‌گران خواهند ایستاد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: برنامه‌های گرامیداشت دهه بصیرت و میثاق با ولایت در شهرستان رفسنجان با در نظر گرفتن شیوع کرونا و رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود.

حسنی با بیان اینکه امسال به دلیل شرایط کرونا و اجتناب از تجمع جمعیت، مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی در سه نقطه شهر رفسنجان برگزار می‌شود، تصریح کرد: مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، دوشنبه شب ۸ دی ماه و در مساجد امام خمینی (ره)، الزهرا (س) و حسینیه ثارالله برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان ادامه داد: مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی در مسجد امام خمینی (ره) با سخنرانی امام جمعه شهرستان بعد از نماز مغرب و عشاء، در مسجد الزهرا (س) با سخنرانی آیت الله میرباقری بعد از نماز مغرب و عشاء و در حسینیه ثارالله با سخنرانی حجت الاسلام وحید حجتی از ساعت ۱۹ دوشنبه شب برگزار می‌شود.

حسنی تاکید کرد: با توجه به الزامات ستاد کرونای شهرستان، این مراسم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی به شرکت کنندگان برگزار می‌شود.