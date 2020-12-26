۵ حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در چالوس دستگیر شدند

سرهنگ محمدرضا کردان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی خبری از سوی میراث بانان افتخاری در خصوص حفاری غیرمجاز در منزل شخصی فردی با هویت اعلام‌شده در منطقه مرزن‌آباد شهرستان چالوس، نیروهای این یگان به این منطقه اعزام شدند.



وی افزود: مأموران پس از اخذ دستور مقام قضائی در قالب یک عملیات، توانستند پنج حفار غیرمجاز که از افراد غیربومی در منطقه بودند را دستگیر کنند.



فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران گفت: در این عملیات، ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد و متهمان به دستور مقام قضائی و پس از تنظیم صورت‌جلسه و بازجویی‌های اولیه به‌منظور تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان ارجاع داده شدند.