يك نظامي آمريكايي در درياچه اي در عراق غرق شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازآژانس خبري فرانسه ، اين فرماندهي در بيانيه اي اعلام كرد: اين سربازآمريكايي ازروز پنجشنبه بعداز ظهر ناپديد شده بود .

برپايه اين گزارش ،نظاميان آمريكايي عمليات جستجورا براي پيدا كردن اين سرباز آغاز كردند و پس از جستجوي گسترده توانستند لباسهاي اين سرباز را در ساحل درياچه اي در نزديكي فلوجه پيدا كنند كه به دنبال آن عمليات براي بيرون آوردن جنازه سرباز آمريكايي از زير آب آغاز شد .

وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون ) نيز روز چهارشنبه اعلام كرده بود كه از زمان آغازجنگ عراق تاكنون 183 نظامي آمريكا درعملياتهاي مختلف در عراق كشته شدند .

به گفته مقامات وزارت دفاع آمريكا ، ازاين تعداد حدود 32 نفر درجريان حوادث اتفاقي كشته شدند.