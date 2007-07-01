احمدی نژاد به طور رسمی از هوگو چاوز استقبال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مذاکرات طرف ایرانی و ونزوئلایی تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد .
هوگو چاوز در سفر دو روزه خود به تهران با مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و گفتگو کند. چاوز قرار است در این سفر به همراه احمدی نژاد برای بازدید از چند پروژه نفتی به عسلویه سفر کند.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که شب گذشته در راس هیاتی بلند پایه وارد تهران شده بود، دقایقی پیش در نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
