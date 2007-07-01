  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

دقایقی پیش:

احمدی نژاد به طور رسمی از هوگو چاوز استقبال کرد

احمدی نژاد به طور رسمی از هوگو چاوز استقبال کرد

هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که شب گذشته در راس هیاتی بلند پایه وارد تهران شده بود، دقایقی پیش در نهاد ریاست جمهوری مورد استقبال رسمی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مذاکرات طرف ایرانی و ونزوئلایی تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد .

هوگو چاوز در سفر دو روزه خود به تهران با مقامات عالیرتبه کشورمان دیدار و گفتگو کند. چاوز قرار است در این سفر به همراه  احمدی نژاد برای بازدید از چند پروژه نفتی به عسلویه سفر کند.

کد مطلب 510539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها