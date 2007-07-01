شناگران اعزامی به مسابقات رده های سنی آسیا معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین جلسه که با حضور بهرام پازوکی (رئیس کمیته فنی شنا)، بهزاد مهدی خبازیان (سرمربی تیم ملی )، خشایار حضرتی (مربی)، حمید اسکندریون (مربی تیم ملی شنا درپایگاه قهرمانی شنای زنجان)، عباسعلی کشتکار (مربی تیم ملی شنا درپایگاه قهرمانی شنای فارس) ، مجید مشتاق عشق (مربی تیم ملی شنا در پایگاه قهرمانی شنای خراسان) انجام می شود، فهرست نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی رده های سنی و عموم آسیا که شهریورماه جاری در جاکارتای اندونزی برگزارخواهد شد، مشخص می شود.



جلسه شورای مربیان ملی فدراسیون شنا ساعت 10 صبح روز دوشنبه 11 تیرماه درمحل فدراسیون برگزار می شود.

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