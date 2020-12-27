افزایش قیمت قیر و فولاد پذیرفتنی نیست/ دولت پیگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: پیش از این به «امیری» گفته شد که بر اساس گزارش های واصله کالاهای اساسی همچون برنج در گمرکات دپو شده، پیگیری هایی هم صورت گرفت، اما با تاخیر این کار انجام شد.

وی افزود: براساس گزارش های نمایندگان، دولت و مجلس در ارتباط با اعتبار قیر، قانونی را تصویب کردند، اما چه اتفاقی درمدت یک ماه رخ داده که قیر تنی ۴ میلیون تومان به ۷ میلیون تومان رسیده است!

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: دولت باید چاره اندیشی کند، زیرا درست نیست که نامه ای وزیر بنویسد و مدت ها زمان ببرد تا رئیس جمهور در این موضوع دستور دهد.

نیکزاد گفت: در پی پیگیری های کمیسیون صنایع و معادن وعده داده شد که قیمت فولاد کمتر از ۱۰ هزار تومان برای هر کیلو باشد، اما چه اتفاقی افتاده که قیمت فولاد در هر کیلو به بالای ۱۲ هزار تومان رسیده است! انتظار است این موضوعات در دولت مطرح و پیگیری شود.

وی تاکید کرد: اینکه دولت بگوید این موضوعات در اختیار ما نیست و مربوط به بخش خصوصی یا بورس است، پذیرفتنی نیست، دولت قبل از اینکه دیر شود، باید بر وضعیت قیر، سیمان و فولاد نظارت کند.