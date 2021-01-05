خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: این پروژه که شامل موزه منطقه‌ای، ساختمان‌های خدماتی و باغ موزه مشاهیر می‌شود بر اساس برآوردها قرار بود سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد، اما اکنون در جوار حافظیه و گذر عرفان چشم اندازی از پایان، ترسیم نمی‌کند و اتمام آن علیرغم وعده‌ها به زودی دست یافتنی نیست.

علیرغم وعده استاندار فارس در بازدیدی که به همراه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری از این پروژه ملی در خردادماه امسال داشت به مشکلات اعتباری این طرح بزرگ، اشاره کرد و سرعت اجرایی آن را به کُندی دانست اما با این حال پیشرفت فیزیکی این باغ موزه را مورد اشاره قرار داد که امکان بهره برداری از آن تا سال ۱۴۰۰ وجود دارد.

این در حالیست که ۱۹ مهر سال ۸۷ عملیات اجرایی پروژه باغ‌موزه مشاهیر ایران و جهان در شیراز آغاز شده است و در ابتدا قرار بود این باغ موزه ۳ ساله احداث شود اما اکنون و با گذشت ۱۱ سال عملیات احداث این پروژه همچنان درگیر مسائل مالی است به گونه‌ای که اخیراً عملیات اجرایی آن به روش Bot در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

بر اساس این واگذاری قرار است بخش خصوصی به مدت ۱۳ سال و نیم از فضای تجاری و پارکینگ بهره برداری کند و موزه نیز در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد.

پروژه باغ موزه مشاهیر، بخشی از طرح توسعه حافظیه است که کاربری فرهنگی و گردشگری دارد و قرار است نگینی بر انگشتری محور عرفان باشد.

تصویر رندر باغ موزه مشاهیر فارس

در بطن این باغ موزه که قرار است مشاهیر همتراز با حافظ را معرفی کند و ۴۸ نفر از بزرگان ادبی ایران و جهان مانند سعدی، خواجوی کرمانی، فردوسی، غزنوی، خیام، مولانا، ملک الشعرای بهار، نیما یوشیج، صائب تبریزی گوته، هگل، شکسپیر، تولستوی، تاگور و دانته را شامل می‌شود، موزه منطقه‌ای با کاربری معرفی تاریخ و تمدن، فرهنگ، اقلیم، اشیا و دوره‌های تاریخی استان فارس به بهره برداری خواهد رسید.

با این حال هنوز تا پایان این پروژه ملی راه طولانی در پیش است و عمر دولت دوازدهم به چیدن روبان این باغ موزه شاید کفاف ندهد و میوه آن را دولت سیزدهم بچیند.

۵۸ درصد پیشرفت عمرانی موزه منطقه‌ای

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پیوند با این موضوع در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: موزه منطقه‌ای افزون بر ۳۰ هزار متر زیربنا دارد و اکنون پروژه در مرحله ۵۸ درصد پیشرفت عمرانی است.

مصیب امیری با بیان اینکه سال گذشته اعتباری تحت عنوان موزه‌های منطقه‌ای کشور در نظر گرفته شد، گفت: در سال جاری خوشبختانه این پروژه یک ردیف مستقل گرفته که ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده است.

وی با این حال تخصیص اعتبار یاد شده را منوط به تصمیمات تا پایان سال جاری دانست و افزود: همزمان ما تلاش کردیم این پروژه را با عنوان یک طرح خاص در بودجه بگنجانیم که اعتبار بیشتری بگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی با این وجود پیشرفت این پروژه را نسبت به سال‌های نخست آن خوب ارزیابی کرد و گفت: بخش‌های زیرزمینی این موزه در حال آماده شدن است.

وی پیمودن راه‌های دیگری برای اتمام این پروژه را مورد اشاره قرار داد و گفت: با نمایندگان مجلس شورای اسلامی رایزنی کردیم و از آنها کمک خواستیم و در عین حال از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه در حال پی گیری هستیم که بتوانیم اعتبارات بیشتری برای موزه بگیریم تا این طرح تکمیل شود.

امیری با بیان اینکه موزه منطقه‌ای بزرگترین پروژه فرهنگی کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: در ایران موزه‌ای با این مقیاس نداریم و بدین خاطر موزه‌ای بر مبنای استانداردها جهانی است.

وی در ارتباط با باغ موزه مشاهیر که پیوست مجموعه آرامگاه حافظ قرار دارد، اظهار کرد: افزون بر اینکه این باغ موزه در راستای معرفی مشاهیر هم عصر حافظ راه اندازی می‌شود؛ در گذشته فضای حافظیه به دلیل مکانی محدود بود، بنابر این باغ موزه مشاهیر به مجموعه حافظیه افزوده می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی همچنین عنوان کرد: در راستای پیشرفت این پروژه نیز از حدود ۳ سال پیش به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد تا تکمیل شود.

باغ موزه مشاهیر فارس ۷۰ درصد پیشرفت دارد

امیری پیشرفت ساخت و آماده سازی باغ موزه مشاهیر فارس را حدود ۷۰ درصد ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تا سال آینده بخش‌هایی از آن به روی بازدیدکنندگان و گردشگران گشوده شود.

وی از کار روی نمای بیرونی و فضای باز این مجموعه خبر داد و گفت: زیربنای ساختمان آن افزون بر ۳۰ هزار متر مربع است که موزه‌ای استاندارد محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در محور عرفان که مجموعه حافظیه، باغ جهان نما، باغ ملی، موزه مشاهیر، موزه منطقه‌ای، هفت تنان و چهل تنان قرار دارند، پروژه دیگری که آن هم از طرح‌های ملی حوزه فرهنگی، گردشگری و هنری به شمار می‌رود، تالار مرکزی شیراز است که مانند ۲ پروژه یادشده در این گزارش در بند اعتبار و بودجه قرار گرفته است و تکمیل آن به کُندی انجام می‌گیرد.