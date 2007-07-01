مرکز سنجش آلاینده های شهرستان کرج تعطیل است

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز سنجش آلاینده هوای شهرستان کرج از سوی پیمانکاری که با نظارت اداره کل تعیین شده است ، مدیریت می شود از دی ماه سال گذشته تاکنون به دلیل نقص فنی از فعالیت بازمانده است .
علی فرهادی افزود: در حال حاضر اداره کل محیط زیست استان در نظر دارد با انتخاب پیمانکاری جدید به رفع نواقص این مرکز بپردازد و مرکز سنجش آلاینده این شهرستان که از هشت شهر آلوده کشور محسوب می شود را راه اندازی کند .
وی یاد آور شد: با کاهش مصرف بنزین در روزهای اخیر هوای این شهرستان نیز به مراتب پاک تر از روزهای مشابه در ماه های گذشته است .
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