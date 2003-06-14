فقط سالمندان مرفه مي توانند از خدمات رفاهي بهره مند شوند

دكتر كيومرث احمدي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به خلا هاي موجود در ارتباط با سالمندان در زمينه مختلف نظير پزشكي، درماني و اجتماعي و رواني افزود:" جامعه ايران در حال حاضرنياز مبرم به فعاليت مراكزي ويژه براي اينكه سالمندان بتوانند به راحتي در آنجا از وضعيت خود مطلع شوند دارد ولي عملا اين مراكز در جامعه ما وجود ندارد و يا فقط در اختيار عده محدودي است."

وي به جمعيت 22 ميليوني جوانان ايراني اشاره كرد و گفت:" با توجه به اينكه تمامي اين جوانان ناگزير زماني حجم بالايي از جمعيت پيران را تشكيل خواهند داد ما ملزم به تغييرات اساسي د رساختار هاي حمايتي از سالمندان در كشورمان هستيم زيرا وضع كنوني به هيچ عنوان جوابگو نياز آينده كشور نخواهد بود."

وي با انتقاد از سياستگذاري هاي صورت گرفته در امور سالمندان ادامه داد:" سالمندي چيزي است كه روزي گريبانگير همه ما خواهد شد لذا بايد براي ساماندهي سالمندان و رسيدگي به سلامت جسم و روح آنان و مسايل تغذيه آنها اقدامات جدي تري صورت گيرد و بيش از اين كم توجهي نشود و اجازه ندهيم كه عرصه بر سالمندان چنان تنگ شود كه شاهد باشيم كه اكثر سالمندان در كشورمان براي رسيدن زمان مرگشان لحظه شماري كنند."

دكتر احمدي ادامه داد:" در دهه هاي گذشته مسئله اميد به زندگي د ربين سالمندان مطرح بود اما امروزه و در قرون آتي ديگر بحث كيفيت زندگي مهم مورد توجه جهانيان است ."