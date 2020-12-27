رونمایی از گریم ابراهیم یزدی در سریال «روزهای ابدی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال تلویزیونی «روزهای ابدی» به کارگردانی جواد شمقدری و تهیه‌کنندگی محسن علی‌اکبری ۸ دی‌ماه از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

در این مجموعه روزهای پرالتهاب اوایل انقلاب اسلامی به نمایش درآمده است. در بخشی از این مجموعه به صبح روز ۲۵ بهمن سال ۱۳۵۷ اشاره دارد که چریک‌های فدایی خلق ایران به سفارت آمریکا حمله کردند و سفارت از کنترل دیپلمات‌های آمریکایی خارج شد.

گریم ابراهیم یزدی و ویلیام سالیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در آستانه پخش سریال «روزهای ابدی» منتشر شد.

برای ایفای نقش ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت تلاش شده تا از چهره‌ای که نزدیک به چهره ابراهیم یزدی است، استفاده شود که در نهایت برای این نقش حسین اطهمی انتخاب شده است.

مجموعه تلویزیونی «روزهای ابدی» که به سفارش سیمافیلم تولید شده، تلاش دارد تا با روایت ۹ ماه از روزهای ابتدایی انقلاب، تاریخ معاصر کشور را به تصویر بکشد.

در این مجموعه بازیگران ایرانی چون احمد نجفی، حمید گودرزی، علیرام نورایی، رحیم نوروزی، صالح میرزا آقایی، جلیل فرجاد، شهره لرستانی، زهرا سعیدی، امیرمحمد زند، کاوه سماک باشی و ... با معرفی امین اسکندریان، یلدا افشارنیا و کیمیا اکرمی به ایفای نقش می‌پردازند همچنین از بازیگران خارجی نیز استفاده شده است.

تعدادی از عواملی که در این سریال همکاری دارند عبارتند از نویسنده و کارگردان: جواد شمقدری، تهیه‌کننده: محسن علی‌اکبری، مجری طرح: محمود غلامی، تصویربردار: حسین بذرافشان، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه و لباس: مجید علی اسلام، طراح چهره‌پردازی: داریوش صالحیان، تدوین: روح‌الله شمقدری، جلوه‌های ویژه میدانی: داوود رسولیان، جلوه‌های ویژه بصری: محمد امامی، مدیر گویندگان: میرطاهر مظلومی، موسیقی: بهزاد عبدی، ناظر کیفی: مهدی ارگانی، مدیران تولید: سعید کشاورزی، مهدی مددکار، تصحیح رنگ: امیر سحرخیز، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: امیرحسین مدرس، عکس: محمد مهدی نبی‌زاده، مدیر تدارکات: عسگر جبارپور.