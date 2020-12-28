لیگ ایران روی هوا بود/ همیشه خودمان خواستیم تا ستاره شویم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کریمی بهترین بازیکن آسیا پس از حدود ۱۶ ماه دوری از فوتسال به دلیل آسیب دیدگی با تیم القادسیه کویت به توافق رسید و در نخستین بازی اش برای این تیم گل زنی کرد.

فرشته کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در تیم القادسیه کویت گفت: داستان حضورم در کویت پروسه طولانی داشت. از سه سال گذشته پیشنهاداتی از کویت داشتم. یک سال در ایتالیا حضور پیدا کردم و در سال دوم نیز با تیم باشگاهی ام در ایران به این توافق رسیدم که به صورت قرضی برای آنها بازی خواهم کرد و مدتی بعد به کویت خواهم رفت اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، تمام برنامه‌هایم دستخوش تغییرات شد.

بهترین بازیکن فوتسال آسیا ادامه داد: امسال نیز حدود ۳-۴ ماه درگیر پیشنهاداتم از سوی تیم کویت بودم. قرار بود در نیم فصل نخست برای القادسیه بازی کنم اما شرایط کرونا کار را سخت کرد و ویزا بسیار سخت داده شد. دیگر پیگیر گرفتن ویزا نبودم تا اینکه از سوی تیم تماس گرفته شد. آنها کارهایم را پیگیری کردند و ویزا دریافت شد. همه چیز قسمت بود که امروز در کویت حاضر شوم.

وی تأکید کرد: سایر بازیکنان ایرانی نیز پیشنهاداتی از سوی تیم‌های کویتی دارند اما کرونا کار را برای دریافت ویزا بسیار سخت کرده است.

کریمی در پاسخ به این سوال که برخی اعتقاد دارند به دلیل پائین بودن سطح کیفی لیگ کویت نسبت به ایران حضور ملی پوشان ایرانی باعث افت فنی آنان خواهد چیست، نظر شما چیست؟ اظهار داشت: لیگ ایران حدود یک سال و نیم به دلیل کرونا روی هوا بود و مشخص نبود چه زمانی رقابت‌ها شروع به کار خواهد کرد. کسی در این مدت به این فکر نکردند که ستاره‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟ یا بازیکنان خوب لیگ کجا هستند؟ هیچکس به این موارد فکر نکرد. حال در اندیشه ارتقاء و یا نزول سطح کیفی ما هستند!

وی تأکید کرد: در این مدت که به عنوان ستاره در لیگ ایران شناخته شده‌ایم، خودمان تلاش کردیم و در نتیجه کارهای فردی مان این اتفاق رخ داد. امروز هم که در کویت هستیم موضوع همین است. این طور نیست که بگوییم درنتیجه فعالیت‌های حرفه‌ای باشگاه‌ها، شرایط برایمان فراهم شد. همیشه خودمان خواستیم که متفاوت و ستاره باشیم.

ملی پوش فوتسال بانوان ایران تصریح کرد: زمانی که دو بار عنوان قهرمانی آسیا را کسب کردیم از حمایت‌های فدراسیون برخوردار بودیم و کادر خوبی در اختیار داشتیم. الان در شرایطی در کویت حاضر شدیم که لیگ ایران روی هوا بود. قطعاً نقد را رها نمی‌کنیم که نسیه را بچسبیم. کویتی‌ها حدود سه ماه منتظر پاسخ ما بودند و من نیز انتخاب کردم که از یک نقطه باید شروع کنم. ایران سرشار از استعداد است. اگر نظر مربیان این است که ما با حضور در کویت دچار افت می‌شویم، اعتقاد خودشان است. من و غلامی قدر خودمان را از بقیه بیشتر می‌دانیم و به فکر خودمان هستیم.

کریمی درباره دوری از خانواده، گفت: همیشه دوری از خانواده برایم سخت بود. این بار مانند گذشته نیز حمایت خانواده را داشتم. خانواده تأکید کرد اگر قرار است خارج از تهران و در شهرستان بازی کنم بهتر است که پیشنهادات خارجی را رد نکنم. حمایت خانواده بسیار در تصمیمم دخیل بود. شرایط بسیار سختی را در یک سال گذشته سپری کردم. ابتدا از خانواده ممنونم و دست بوس آنها هستم. به خانواده ام افتخار می‌کنم که همیشه در روزهای سخت کنارم بودند.

ملی پوش فوتسال بانوان افزود: از تمام کسانی که در روزهای سخت در کنارم بودند و حمایتم کردند تا زودتر به سلامتی ام برسم و به مسابقات بازگردم، تشکر می‌کنم. از دکتر آفتابی و شهابی که در این مدت به من کمک کردند، تشکر می‌کنم. از قاسمی مسئول کمپ تیم‌های ملی ممنونم که سالن تیم ملی را برای تمرین در اختیارم قرار دادند. همچنین از نیلوفر اردلان تشکر می‌کنم که در سالن‌های تمرین بسیار به من کمک کردند.