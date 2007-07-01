تیم جام جهانی انگیزه و اتحاد تیم فعلی را نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم که شب گذشته در مراسم بدرقه ملی پوشان در محل هتل المپیک صحبت می کرد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ملی پوشان باید بدانند مردم زیادی نگران و چشم انتظار نتایج این تیم در آوردگاه بزرگ جام ملتها هستند و منتظرند تا ببینند تیم ملی چه نتیجه ای را بدست می آورد.

وی ادامه داد: یک روز افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی کشتی کشورم را داشتم و تمام تلاشم را برای کسب عنوان و نتیجه بهتر انجام می دادم اما به علت آنکه درگیر مسابقات بودم کمتر متوجه شرایط حاکم در جامعه بودم.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز که پیشکسوت شده ام شاهد آن هستم که مردم چقدر حساس و دقیق مسابقات را پیگیری می کنند و نتایج تیم ملی در مسابقات مختلف تا چه اندازه تاثیرات مثبت و منفی در روحیه آنها خواهد داشت.

وی تاکید کرد: پیش از اعزام تیم ملی به جام جهانی، بازیکنان که دور هم نشسته بودند اتحاد فعلی را نداشتن و انگیزه کامل برای حضور پرتوان درجام جهانی را نمی توانستم مشاهده کنم اما این موضوع قابل اثبات نبود. با توجه به سابقه و کسوت ورزشی ام به خوبی این مسائل را درک می کردم و می دانستم با این شرایط تیم ملی در آن رقابت ها چه نتایجی بدست می آورد.

خادم خاطرنشان کرد: امروزتوقعات بیجا از تیم ملی وجود ندارد و با تلاش بازیکنان و تکیه بر تفکرات منطقی مردم و مسئولان از این تیم، می توان به موفیت تیم ملی امیدوار بود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که یکی از نکات کلیدی تیم حاضر در این رقابت ها حضور کادرفنی ایرانی در راس این تیم است اضافه کرد: بعد از سالها رهبری تیم ملی به یک ایرانی سپرده شده است. تصور می کنم تمامی مربیان و مرشدان ایرانی امیدوارند تیم ملی نتایج خوبی را بدست آورد.

وی دراین مورد افزود: این واقعیتی است که به دلایل مختلف در ادوار گذشته برای هدایت تیم ملی از مربیان خارجی استفاده شد اما در دوره مدیریت جدید ورزش به حضور مربی ایرانی در راس کادرفنی تیم ملی تاکید شد که مطمئنا نتیجه بدست آمده می تواند برای مربیان ایرانی بسیارمهم باشد.

خادم خاطرنشان کرد: بعد ازاین مسابقات انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار می شود. مطمئنا مدیری که در این سمت منصوب می شود در اولین اقدام انتخاب کادرفنی رده های مختلف تیم ملی را برعهده خواهد داشت که امیدوارم نتایج تیم ملی در جام ملتها به نحوی باشد که به حضور کادرفنی ایرانی درتیم های مختلف ملی تاکید شود.

وی اظهار داشت: به عنوان نماینده مردم درمجلس مشاهده می کنم که مدیریت سازمان تربیت بدنی، نوع حرکت و برنامه های این سازمان بهتر، معقولانه تر و آینده نگرتر از برنامه هایی است که در گذشته وجود داشته است. مطمئنا این مسائل در امر ساماندهی ورزش کشور موثر خواهد بود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درپایان گفت: امیدوارم تیم ملی در آوردگاه جام ملتهای آسیا بهترین نتایج را کسب کند تا بزودی و پس از قهرمانی و بازگشت این تیم به ایران جشن بزرگی را برای این موفقیت برگزارکنیم.