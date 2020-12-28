عامل قتل در «رودهن» دماوند در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین فاضلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در بخش «رودهن» شهرستان دماوند تلاش در خصوص شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان دماوند قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با مقام قضائی و تلاش‌های گسترده اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت قاتل را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرکننده دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های پلیسی پس از ارائه مستندات و ادله جرم، لب به سخن گشود و به جرم خود اعتراف کرد.

فاضلی با اشاره به اعترافات قاتل در خصوص نحوه ارتکاب قتل تشریح کرد: قاتل و مقتول با یکدیگر درگیر شده و بین آنها نزاع به وجود می‌آید، که در پی آن مقتول کشته می‌شود.