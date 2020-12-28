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۸ دی ۱۳۹۹، ۹:۳۰

فرمانده انتظامی دماوند:

عامل قتل در «رودهن» دماوند در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد

عامل قتل در «رودهن» دماوند در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شد

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری عامل قتل در «رودهن» از توابع شهرستان دماوند در کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین فاضلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در بخش «رودهن» شهرستان دماوند تلاش در خصوص شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان دماوند قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی با مقام قضائی و تلاش‌های گسترده اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت قاتل را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرکننده دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های پلیسی پس از ارائه مستندات و ادله جرم، لب به سخن گشود و به جرم خود اعتراف کرد.

فاضلی با اشاره به اعترافات قاتل در خصوص نحوه ارتکاب قتل تشریح کرد: قاتل و مقتول با یکدیگر درگیر شده و بین آنها نزاع به وجود می‌آید، که در پی آن مقتول کشته می‌شود.

کد مطلب 5106510

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