ابراهیم اصغری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری که از آثار واجد شرایط سی و نهمین جشنواره فیلم فجر است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به نظرم نباید شرایط نمایش فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر به شکل عمومی و معمولی باشد ولی اینکه شکل برگزاری جشنواره هم متفاوت است احساس می‌کنم اینکه تنها هیأت داوران به تماشای فیلم‌ها می‌نشینند ارتباطی به بحث کرونا ندارد.

اصغری افزود: درواقع مسئولان جشنواره می‌خواهند تجربه جدیدی در این حوزه داشته باشند این اتفاق هم بر اساس شرایطی که به وجود آمده قرار است رخ دهد. با توجه به اینکه چنین تجربه‌ای را نداشتیم امیدوارم تجربه خوبی رقم بخورد. در سال‌های پیش همیشه ابتدا هیأت انتخاب فیلم‌ها را می‌دیدند و فیلم‌های انتخاب شده فرصت دیده شدن توسط هیأت داوران و مردم را پیدا می‌کردند اما امسال این اتفاق نمی‌افتد و به نوعی هیأت انتخاب و داوران یکی هستند این موضوع کمی شرایط آماده سازی فیلم‌ها را هم دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه ما در یک سردرگمی قرار داریم، توضیح داد: فیلمسازان هر ساله می‌توانستند آثار خود را تا ۱۰ بهمن ماه آماده کنند اما با توجه به اینکه امسال هیأت داوران کار قضاوت را زودتر آغاز کردند، فیلمسازان هم باید فیلمی کاملاً آمده شده تحویل می‌دادند به همین ترتیب اگر بخش فنی آثار آماده نباشد در این داوری عدالت درباره آن‌ها رعایت نمی‌شود. از همه مهم‌تر اینکه در چند ماه ابتدایی امسال این مساله که جشنواره برگزار شود یا نه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت که مسئولان به یکباره تصمیم گرفتند این جشنواره را برگزار کنند از همین رو فشار مضاعفی روی برخی از سازندگان وارد شد تا بتوانند فیلم‌هایشان را به این رویداد برسانند به هر حال فیلمسازان و سینماگران مایلند که آثارشان در جشنواره حضور داشته باشد، جشنواره فیلم فجر مهمترین ویترین جشنواره‌های کشور و جشن‌های انقلاب است به همین دلیل هر کس اصرار دارد در این جشن حضور داشته باشد و این جشن باید هرچه باشکوه‌تر برگزار شود. همانطور که گفتم این شکل برگزاری جشنواره، یک تجربه جدید است، برخی فیلم‌ها نیاز به فرصت بیشتری دارند تا مراحل آماده سازی آن‌ها انجام شود و هیأت داوران بتوانند فیلم‌ها را با کیفیت خوب ببینند.

اصغری بیان کرد: هر ساله یکی از مشکلات سینمای ایران هیأت انتخاب‌ها بودند چون آنها گاهی فیلم‌ها را شتابزده انتخاب می‌کردند، گاهی بر اساساً ملاحظات و ارتباطاتی دست به انتخاب می‌زدند که در این میان برخی فیلم‌ها حذف می‌شدند به همین ترتیب وقتی فیلم‌های جشنواره را می‌دیدیم تعجب می‌کردیم برای مثال سال گذشته پنجاه درصد از فیلم‌های انتخاب شده به گونه‌ای بودند که نمی‌شد آنها را در مدیوم سینما قرار داد و در حد و شأن سینمای ایران نبودند در مقابل برخی از فیلم‌ها انتخاب نشده بودند که اتفاقاً بهتر بودند این نشانه ضعف هیأت‌های انتخاب در سال‌های گذشته بود. امیدوارم این ضعف امسال به حداقل برسد.

این تهیه کننده در پایان گفت: قطعاً هیأت داوران باید به شرایط کشور توجه کنند از آنجا که جشنواره فیلم فجر به انقلاب منسوب است و یک جشن ملی محسوب می‌شود باید بیشتر به فیلم‌هایی که در این حوزه ساخته شده‌اند موردتوجه قرار بگیرد نه اینکه هیأت داوران بخواهند پارتی بازی کنند پس فیلم‌ها باید منصفانه داوری شوند ولی وظیفه حکم می‌کند هیأت داوران به فیلم‌هایی توجه کنند که در این شرایط سخت با نگاهی به مسائل استراتژیک و منافع ملی کشور تولید شده‌اند.