ایمان محمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بخش خیابانی و محیطی دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی از تاریخ ۱۰ تا ۱۴ دی ماه در رفسنجان برگزار می‌شود.

وی افزود: در بخش خیابانی دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی ۱۵ اثر در مجموعه فرهنگی عمارت گلستان امین و مجموعه فرهنگی و هنری شهرزاد رفسنجان ۳۰ بار (هر تئاتر دو اجرا) به اجرا در خواهند آمد.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط ویژه کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تمامی تئاترهای خیابانی از طریق فضای مجازی پخش زنده خواهند شد و بازدید حضوری ندارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان اظهار کرد: هنرمندانی از ۱۳ استان کشور در این جشنواره حضور دارند و تئاترهای منتخب از بین بیش از ۱۹۰ اثر ارائه شده به جشنواره به مرحله نهایی راه یافته و از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردارند.

محمدآبادی یادآور شد: اختتامیه دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی نیز روز دوشنبه ۱۵ دی ماه در سالن دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار و برگزیدگان معرفی می‌شوند.