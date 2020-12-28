همه اعضای دستگاه قضا باید خود را مسئول تحقق سند تحول بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س) بر لزوم شناخت و کسب معرفت نسبت به مقام ملکوتی آن حضرت تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی برای همه زنان و مردان در همه قرون و اعصار هستند که باید سخنان و زندگی و نقش آفرینی آن حضرت در عرصههای سیاسی و اجتماعی جامعه سرمشقی برای همه بشریت باشد.
رئیسی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با خطبه آتشین خود نفاق را از چهره نفاق کنار زد و فتنه گران را برملا کرد از یوم الله ۹ دی به عنوان روزی یاد کرد که ملت ایران با تأسی به آن حضرت عشق خود به ولایت و ایستادگی در برابر نظام فتنه را به نمایش گذشتند.
رئیس قوه قضائیه گفت: فتنه ۸۸ دشمن به دنبال آن بود که حقد و کینه خود به انقلاب، نظام اسلامی و نیروهای انقلاب را بروز و ظهور دهد و به اهداف پلید خود دست یابد، اما ملت فاطمی ما در سنگر دفاع از ولایت قرار گرفت و نشان داد انسانهای با بصیرت با ولایت میثاق عمیق دارند.
رئیسی با تأکید بر لزوم دشمن شناسی و فهم شجاعانه و تحلیل درست است شرایط خاطرنشان کرد: فریاد رهبر انقلاب بر مقابله با فتنه ۸۸ آن بود که همگان بشناسند ما در چه شرایطی قرار داریم و با تحلیل درست و شناخت دقیق مقابل فتنه موضعگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: دشمن با غبارآلوده کردن مسیر و تحریف واقعیتهای حق و باطل و باز کردن درهای سفارتخانههایشان و بکار گرفتن همه ابزار رسانهای تصور کرد که جای پایی در کشور بدست آورده، اما ملت آگاه ایران حضور خود در صحنه توطئه دشمن را نقش بر آب کرد.
رئیسی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم بصیرت یابی تصریح کرد در تصورات همواره شاهد تکرار حوادث هستیم، اما باید با شناخت دقیق شرایط بتوانیم تصمیم درست بگیریم و در این میان قضات ما به عنوان نخبگان و نقش آفرینان که نگاه و قلم آنها اثرگذار است باید همواره فهم سیاسی و تحلیل درست از شرایط داشته باشند.
وی افزود: دشمنان با اشکال و نقابها و روشهای مختلف تلاش میکنند اهداف خود را پیش برند، اما ما میتوانیم با بصیرت و شناخت دقیق شرایط و موضعگیری متناسب با این شرایط در مقابل توطئهها و فتنهها بایستیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سیاسی بودن به معنی عضویت در احزاب و گروههای سیاسی نیست گفت: سیاسی بودن معنای آن است که جامعه را خوب بشناسیم و ضرورتها را درک کنیم و متناسب با شرایط و ضرورتها نقش آفرین باشیم.
رئیسی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان چهرهای یاد کرد که به تأسی از حضرت زهرا (س) و در لبیک به فرمان، ولی خود شرایط کشور و نیازها و ظرفیتهای منطقه را به درستی تشخیص داد و از این ظرفیتها در جهت دفاع از امنیت منطقه و امنیت مردم و پاسداری از حریم حرم احیا کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: انسانی که دوست و دشمن را بشناسد و درک دقیقی از شرایط زمانی و مکانی داشته باشد در برابر دشمن خطر میکند و میایستد.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد که قضات فرهیخته دستگاه قضا با بصیرت بر پروندهها ورود کرده و با درک درست شرایط و ابعاد مسئله به عنوان قاضی و داور حکم الله را فریاد میزنند و تصمیم الهی میگیرند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز کار قضائی یک مجاهدت است تصریح کرد: شیاطین میخواهند فکر نظر و قلم قضات را از مسیر درست خارج کنند، اما قضات فقط خدا را میبینند تحت تأثیر روابط و ثروت و قدرت قرار نمیگیرند و برای خدا حرکت میکنند و خدا نیز به این داوری و تصمیم برکت میدهد و کار را ماندگار میکند.
وی با بیان اینکه روز نهم دی روز تجلی قدرت الهی و پایان دادن به فتنهها و ناامید کردن دشمنان بود اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما انقلاب مردم پایه است مردم از انقلاب اسلامی در برابر دشمنان که میخواهند نظام را تخریب کنند، صیانت میکنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: مردم بصیر ما نسبت به ولایت و سخن، ولی حساس هستند و فرمان رهبری انقلاب را فصل الخطاب میدانند و هر جا احساس کنند نظام اسلامی و امنیت ملی به خطر افتاده به صحنه میآیند و مقابل فتنه و فتنهگران و دشمنان میایستند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به تدوین و انتشار سند تحول قضائی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مأموریت در قوه قضائیه بنابراین شد که دستگاه قضائی یک سند تحول و نقشه راه داشته باشد.
رئیسی افزود: این سند تحولی که بر اساس قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی و برنامههای توسعهای در حوزه قضائی و با استفاده از تجارب ۴۰ سال گذشته تدوین شده بدنبال تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم است.
رئیس قوه قضائیه تحول را جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص و کاستیها، ضعفها و شناخت و تقویت نقاط قوت و کاهش فاصله وضع موجود با وضع مطلوب عنوان کرد.
رئیسی گفت: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد و هر کس باید پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد، اما حرکت سریع ما به معنای شتاب زدگی نیست. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید بر این مسیر از مشهورات غلط پرهیز کرد و نباید به آنها پایبند بود و حرکت سریع باید همراه با اتقان در اقدامات قضائی باشد.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه سرعت در حرکت از ویژگیهای سند تحول است متذکر شد: حرکت در چارچوب سند تحول باید متوازن باشد و همه بخشها خود را در این فرآیند سهیم بدانند.
رئیسی افزود: اگر در انجام مأموریتهای دستگاه قضا از پیشگیری و وقوع جرم و کشف جرم تا صدور حکم عادلانه و اجرای آن و اصلاح مجرمین یک حلقه مفقوده وجود داشته باشد کارها کم اثر و یا گاهاً بیاثر میشود.
رئیس قوه قضائیه هدف سند تحول قضائی را «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضائی و نظام» عنوان کرد و گفت: که با وجود صدور بیش از ۸۰ آئیننامه، دستور العمل و لایحه در چارچوب این سند، اما از ابتدا تلاش بر ارتقا به روزرسانی آن بوده است.
رئیسی تغییر رویکرد دادخواست محوری و پاسخگویی، شفافسازی، هوشمند کردن دستگاه قضا را از جمله محورهای اصلی سند تحول برای صیانت از حقوق عامه عنوان کرد و گفت: اصل سند تحول قضائی مبتنی بر نگاه مترقی مقام معظم رهبری تدوین شده است. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که ممکن است برخی همکاران دستگاه قضا بگویند این سند ما را در مرعی و منظر قرار داده و مطالبات را افزایش میدهد، اما هیچ اشکالی ندارد و این مسئله ما را در انجام وظایفمان مصممتر میکند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چالشهای زیادی در کشور وجود دارد در عین حال خاطرنشان کرد که بر اساس نظرخواهی صورت گرفته از مدیران دستگاه قضا در همه بخشها و استانها و همچنین استفاده از نظرات نخبگان این چالشها اولویت بندی شده و ابرچالشها در سند مورد توجه قرار گرفتند.
رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای برنامههای تحولی در دستگاه قضائی نباید همکاران قضائی را از اقدامات روزمره باز دارد و کارهای روزمره نیز نباید مانع از اجرای برنامههای تحولی شود و این دو باید توأمان پیش بروند.
رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که در سند تحول نقش و مسئولیت هر یک از اجزای قضائی به درستی و دقت تعیین شده که چه کسی متولی کار است، اما این تقسیمبندیها مانع از آن نیست که همه بخشها در میدان حضور داشته باشند و یکدیگر را یاری کنند چرا که هیچ جزئی از سازمان قضائی نباید در برنامههای تحولی و فرآیندهای قضائی غایب باشد.
رئیسی با تأکید بر اینکه سند تحول قضائی از جذب نیروی انسانی شروع میشود تا نگهداری و کارآمد شدن نیروها، بر همین اساس به دانشگاهها و حوزهها بخصوص دانشکده قضائی توصیه کرد که بهترین نیروها را به لحاظ تخصص و تقوی تذهیب نفس به دستگاه قضائی معرفی کنند تا نظام قضائی کارآمدتر و چابکتر شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد که از این پس بر اساس مباحثات صورت گرفته با دانشگاه علوم قضائی جذب نیرو در آنجا متفاوت خواهد شد و نقل و انتقال همکاران قضائی نیز متأثر از سند تحول خواهد بود.
وی تأکید بر تشکیل ستاد یا قرارگاهی برای پیگیری و اجرای سند تحول در معاونت راهبردی قوه قضائیه تأکید کرد که باید گروههای تحولگرا و تحول خواه در بخشهای مختلف قضائی به کار گرفته شوند و افزود: کسانی که به وضع موجود عادت کردهاند نمیتوانند منشأ تحول و تغییر نگرشها از نگاههای پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگاههای قدیمی باشند.
رئیسی از همکاران دستگاه قضا، نخبگان و دانشگاهیان و حوزویان خواست که سند تحول قضائی را به طور کامل دقیق مطالعه کرده و دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خود را برای ارتقا سالانه این سند بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری به معاونت راهبردی ارائه دهند.
رئیس دستگاه قضا در پایان با تقدیر از عملکرد همکاران دستگاه قضا در رسیدگی به پروندهها و خدمت شبانهروزی به مردم در ایام کرونا به ویژه اقدام ارزشمند قضات برای حضور در زندانها، بر لزوم تداوم رعایت پروتکلهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: نباید لحظهای در کار مردم وقفه ایجاد شود، اما باید از جان همکاران قضائی و ارباب رجوع نیز صیانت شود و کاهش آمارابتلا نباید موجب سستی در رعایت اصول بهداشتی شود.
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