قاچاق طلا نداریم/ سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت متصل است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم حسینی در حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: مأموریت اصلی وزارت صمت در این شرایط تأمین و عرضه به موقع کالا است که بخشی از تأمین کالا مربوط به حوزه واردات است و وارد کنندگان بر اساس ضوابط به واردات کالاها مبادرت می‌ورزند.

وی با اعلام اینکه مصوبه اخیر دولت این روند را تسریع و تسهیل کرده است، افزود: بر اساس این مصوبه صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات خود را یا در سامانه نیما می‌فروشند یا بر اساس مقررات به واردات کالاهای مورد تأیید وزارت صمت اقدام می‌کنند، ارز متقاضی نیز در این بخشنامه گنجانده شده است و هم اکنون در سامانه جامع تجارت فعال و در حال انجام است.

قاچاق طلا در کشور نداریم

وزیر صمت با بیان اینکه در حوزه معادن طلا اقدامات خوبی انجام شده و تولید در این حوزه در حال افزایش است، تصریح کرد: طلا پشتوانه‌ای قوی برای پول ملی است و با توجه به این شرایط، متقاضی اصلی خرید طلا بانک مرکزی است و تولیدکنندگان بر اساس قیمت جهانی طلای خود را به این بانک می‌فروشند که این روند باعث شده است، قاچاق طلا نداشته باشیم.

رزم حسینی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، گفت: تاکنون ۵۵۰ هزار انبار در سراسر کشور در سامانه جامع انبارها ثبت نام کرده اند، این سامانه به سامانه جامع تجارت متصل بوده و روز به روز در حال تکمیل شدن است.

ثبات نسبی در بازار مرغ و تخم‌مرغ با تأمین به موقع نهاده‌ها

وی همچنین با اشاره به تأمین نهاده‌های دامی توسط این وزارتخانه، بیان کرد: تأمین نهاده‌ها به خوبی انجام شده و در سامانه بازارگاه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع قرار گرفته است، ثبات نسبی به وجود آمده در حوزه مرغ و تخم‌مرغ نشانگر همین تأمین به موقع است.