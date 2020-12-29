اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری دیدارهای فشرده برای تیمهای مدعی قهرمانی لیگ برتر گفت: واقعیت این است که بی دلیل دو بازی پرسپولیس قبل از فینال لیگ قهرمانان آسیا لغو شد. همین دو بازی که برگزار نشد (نساجی و ذوب آهن) به ضرر پرسپولیس شد. اگر پرسپولیس در کوران مسابقات هفتگی لیگ برتر بود میتوانست درصد اشتباهات فردی خود را که دلیل ناکامی اش هم در آسیا شد کم کند.
هافبک سابق تیم فوتبال پرسپولیس درباره انتقاد تیمهای لیگ برتری از برنامه ریزی سازمان لیگ افزود: دیگر تیمها شمشیر را برای پرسپولیس از رو کشیدهاند. چه مشکلی داشت بازی پرسپولیس را یک روز دیرتر مقابل نساجی برگزار میکردند. آقایان هیچ اهمیتی به سلامتی فوتبالیستها نمیدهند. آسیب دیدگیهای احتمالی هر بازیکن به ضرر هر تیمی میتواند باشد.
وی تاکید کرد: روند فعلی نه تنها کمکی به باشگاهها نمیکند بلکه به ضرر تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهد بود.
حلالی درباره عملکرد مسئولان سازمان لیگ فوتبال تصریح کرد: سازمان لیگ باید اقتدار داشته باشد. دلیلی ندارد با هر اعتراضی تغییراتی در برنامه داده شود. واقعاً هیچکس نیست بگوید چرا بازی پرسپولیس با ذوب آهن لغو شد. صحبتهای جواد نکونام سرمربی فولاد درباره لغو بازی پرسپولیس مقابل ذوب آهن جای بحث دارد. این اتفاق اگر حقیقت داشته باشد برای مجموعه فوتبال ایران بسیار خطرناک است. چرا آقایان به طور مستقل تصمیم گیری نمیکنند. کدام وزیر و رئیسی میتواند به خودش جرات دهد که وارد فوتبال شود؟ آنوقت آقایان هم تحت تاثیر قرار میگیرند.
کارشناس فوتبال ایران درباره انتقاداتی که از سوی باشگاه استقلال علیه پرسپولیس میشود گفت: محمود فکری یکی از دوستان من است که خوشحالم در تیمی که دوستش داشت مربیگری میکند. من معتقدم آنها با صحبتهایشان برای تیم خودشان حاشیه سازی میکنند. اگر استقلال میخواهد موفق شود باید خودش را از حاشیهها دور کند. کادر فنی استقلال اسیر حاشیه شده است. من به مجموعه استقلال احترام بسیار خاصی قائلم و ناراحت میشوم این تیم هم ضعیف باشد اما راهی که از سوی مربیان این تیم طی میشود چیزی جز ایجاد حاشیه نیست.
حلالی در پایان راجع به شانس تکرار قهرمانی پرسپولیس در بیستمین دوره رقابتهای لیگ برتر خاطرنشان کرد: پرسپولیس بدون شک از قهرمانی خود در لیگ برتر خوب دفاع خواهد کرد. اگر پرسپولیس همچون باخت مقابل اولسان کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان آسیا بدشانس نباشد به پنجمین قهرمانی میرسد.
نظر شما