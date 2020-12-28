به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات پاراتیروکمان گزینشی پارالمپیک که برگزاری آن در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد تیرماه سال آینده به میزبانی جمهوری چک برگزار می‌شود.

تیم ملی پاراتیروکمان ایران هم حضور در این رقابت‌ها را در برنامه دارد. البته این تیم حداکثر سهمیه مجاز برای حضور در بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو را کسب کرده و از شرکت در میادین جمهوری چک سهمیه جدیدی به دست نمی‌آورد اما قرار است این اعزام به عنوان تنها برنامه‌های آماده سازی برون مرزی برای پاراکمانداران انجام شود.

اصغر زارعی‌نژاد، علی سینا منشازاده، رمضان بیابانی، غلامرضا رحیمی و محمدرضا زندی همراه با زهرا نعمتی پاراکماندارانی هستند که سهمیه پارالمپیک را در اختیار دارند. مرحوم راضیه شیرمحمدی هم در رشته کامپوند این سهمیه را در اختیار داشت اما وی سال گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت.