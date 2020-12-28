توافق تجاری پسابرگزیتی با اتحادیه اروپا به ضرر کارگران انگلیس است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، یک مرکز پژوهشی انگلیسی هشدار داد توافق تجاری پسا برگزیتی انگلیس با اتحادیه اروپا حقوق کارگران انگلیسی و برنامه محافظت از محیط زیست را در معرض خطر فرسایش قرار می‌دهد و ریکاوری اقتصادی این کشور را کند می‌کند.

مؤسسه تحقیقات سیاست‌گذاری عمومی انگلستان (آی‌پی‌پی‌آر)، که اتاق فکری در لندن است معتقد است این توافق فواید واضحی برای انگلستان و اتحادیه اروپا دارد که در صورتی که چنین توافق حاصل نمی‌شد میسر نبود. با این حال التزام این توافق به استانداردهای کارگری و محیط زیستی خیلی از آن‌چه انتظار می‌رفت ضعیف‌تر است.

آی‌پی‌پی‌آر در گزارش جدید خود اعلام کرد: انگلستان به منظور دستیابی به توافقی که حداکثر تمامیت ارضی این کشور را تضمین کند، از اصل مذاکره در زمین هم‌تراز کوتاه آمده است و اصولی مانند حمایت از کارگر و محیط زیست را نادیده گرفته است تا تنها بتواند دسترسی محدودی به بازار اروپا به دست آورد.

آی‌پی‌پی‌آر در ادامه ارزیابی خود می‌گوید: این توافق در کوتاه مدت اختلالاتی در جریان تجارت، به ویژه در مرزها به وجود می‌آورد. در بلندمدت اقتصاد به این اختلالات عادت کرده و خود را تطبیق می‌دهد اما این موانع باعث کند شدن روند رشد اقتصادی و ریکاوری از پاندمی کرونا خواهند شد.