  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

فصل دوم سریال «خانه امن» ساخته می شود/ شروع پیش تولید به زودی

فصل دوم سریال «خانه امن» ساخته می شود/ شروع پیش تولید به زودی

احمد معظمی کارگردان مجموعه تلویزیونی «خانه امن» با انتشار یادداشتی از ساخت فصل دوم این سریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای سریال «خانه امن»، احمد معظمی همزمان با پایان آخرین قسمت از فصل اول سریال «خانه من» از پیش تولید فصل دوم این سریال خبر داد.

وی نوشت: «به حول و قوه الهی و با کمک همه دوستان، مجموعه تلویزیونی «خانه امن» بعد از حدود دو سال کار شبانه‌روزی در ۵۰ قسمت به پخش رسید و یکشنبه ۷ دی ماه با پخش قسمت پنجاهم بخشی از تلاش‌های ما در نشان دادن زحمات و فداکاری‌های سربازان گمنام امام زمان (ع) انجام شد.

خدا را شاکریم که این توفیق را به ما عنایت کرد تا بتوانیم گوشه‌ای هرچند کوچک از زحمات و رشادت‌های کسانی را که شبانه‌روز برای امنیت کشور تلاش می‌کنند در قالب یک مجموعه تلویزیونی به تصویر بکشیم و شکر بیشتر آنکه این مجموعه مورد استقبال مخاطبان و اهالی رسانه قرار گرفت. بر خود تکلیف می‌دانم از تمام دوستانم در زمان ساخت که در جلوی دوربین و پشت دوربین یاریگر ما بودند تشکر کنم.

همچنین از دوستان اهالی رسانه در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف و فضای مجازی که توجه ویژه‌ای به این سریال داشتند بسیار سپاسگزارم. به زودی پیش‌تولید فصل دوم سریال «خانه امن» ساخته می‌شود و قصد داریم در فصل دوم این سریال بخش‌های دیگری از تلاش‌هایی را که برای امنیت کشور انجام می‌شود، نشان دهیم.»

کد مطلب 5106898
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
      11 6
      پاسخ
      در بخش دوم این سریال با توجه به انتقادات به سری اول این سریال لطفا از حاشیه رفتن و به اصطلاح " اب به سریال بستن" خوداری کنید. سریال اول حداکثر بایستی 30 قسمت می بود !
    • ناصر میزان IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
      26 1
      پاسخ
      خدا یاور محافظان امنیت باشد 🤲
    • ناشناس IR ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
      11 21
      پاسخ
      دمش گرم اول فوتبال 8 دقیقه بود که بمب بترکه آقایان مامور رسیدن دو دقیقه مونده بود یعنی شش دقیقه و عجیب اینکه فوتبال دقیقه آخر بود بابا جمع کنین این مسخره بازی ها رو
    • جان فدایی رهبری IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
      15 3
      پاسخ
      فوق العاده رویایی کار کردند مخصوصا تو قسمت شنود بی سیم و تلفن در کل این سریال و سریال گاندو واقعا حیاتی هستند برا تلویزیون واقعا دست بچه های امنیتی و سپاه در نکنه امنیت کشور رو مدیون شون هستیم دم آقای کارگردان هم خیلی گرم و بقیه دست اندر کاران این سریال🌹
    • ساعدی IR ۰۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
      14 0
      پاسخ
      بهترین فیلمی که دیدم خانه امن انشالله هرچه زودتر فصل دوم پخش کنید خدا قوت
    • Sadra_sh14 IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
      13 0
      پاسخ
      واقعا سریال خوبی بود امیدوارم زودتر فصل۲ رو بسازن
      • IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
        9 0
        خیلی سریال خوبی بود امیدوارم خیلی زود فصل دومدرست شه
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
      9 0
      پاسخ
      واقعا عالی من هر شب می دیدم و خیلی ممنون از سازندش و بازیگران بزرگوار
    • زینب مهرجردی IR ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      9 0
      پاسخ
      عالییییییییییییییییییییییییییی ترین سریال کی فصب دوم شروع میشه من منتظرم
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      5 0
      پاسخ
      خو ب ا ست😘😘😘
    • صالح خیری IR ۰۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
      10 0
      پاسخ
      عالی بود واقعا بادیدن این فیلم به کشورم میبالم
    • AE ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      عالی بود خیلی سریال خوبیه امید وارم زود تر پخش بشه
    • وجیهه IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
      9 0
      پاسخ
      خیلی هم عالی بودسریالش.سپاسگزارم ازهمتون انشالله هرکجاهستین موفق باشید.خوشحال شدم فصل دومش ساخته میشه همچنان منتظرم اقای معظمی هرچه زودترشروع بکارکنیدممنونم ازت اقای کارگردان ماهرخوش باشی وسلامت.....
    • تاتی IR ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
      5 0
      پاسخ
      عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
    • محمد حسین IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
      5 0
      پاسخ
      خیلی سریال خوبی بود لطفا فصل دوم را هم بسازید
    • رضا IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      با عرض خسته نباشید به عوامل سریال لطفا تو فصل 2 کمی رو اکشن و عملیات ها و جلوه ها بیشتر کار کنن جای کار بیشتری داره حواشی رو هم کمتر کنن مثلا چند قسمت آخر و عملیات های آخر خیلی یهو بدون کار پیش رفت باید رو اونا بیشتر مانور میدادن
    • مازیار IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      با سلام خدمت تمامی خدمت گزاران کشور و خداقوت میگم ب تمامی بازیگران و مسئولین سریال خانه امن سریال بسیار عالی و دنبال کننده ایی بودبا یاد تمام شهیدان سربازان و یاد زنده باد حاج قاسم سلیمانی ان شالله بتوانیم با پشتیبانی و حمایت کردن از تلاش همه دوستان قدر دانی کنیم اجرتون باخداوند متعال یاعلی مدد
    • احمدی IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      عالی ترین سریال من متظر عصل دومش هستم لطفا سریع تر پخش کنید همه بازیگرانش عالی هستن همیشه بدرخشید
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام به خدا من دو سه ماهه بعد از تموم شدن فیلمی میگم خانه امن فصل دومه ولی نیست کی میسازید؟ مخصوصا با بازی برتر آقای حمیدرضا پگاه و امین زندگانی واقعا خسته نباشید
    • زهرا IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید سریال بسیار جذاب و عالی بود و امیداورم هرچه سریعتر فصل دوم سریال را ببینم
    • DE ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      فیلم قشنگی بود خداییی میگم قشنگ بود ولی هنوز فصل دوم ساخته نشده ۲ سال گذشت دیگه کی میاد کسی تاریخ دقیقشو میدونه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها