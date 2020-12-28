فصل دوم سریال «خانه امن» ساخته می شود/ شروع پیش تولید به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای سریال «خانه امن»، احمد معظمی همزمان با پایان آخرین قسمت از فصل اول سریال «خانه من» از پیش تولید فصل دوم این سریال خبر داد.

وی نوشت: «به حول و قوه الهی و با کمک همه دوستان، مجموعه تلویزیونی «خانه امن» بعد از حدود دو سال کار شبانه‌روزی در ۵۰ قسمت به پخش رسید و یکشنبه ۷ دی ماه با پخش قسمت پنجاهم بخشی از تلاش‌های ما در نشان دادن زحمات و فداکاری‌های سربازان گمنام امام زمان (ع) انجام شد.

خدا را شاکریم که این توفیق را به ما عنایت کرد تا بتوانیم گوشه‌ای هرچند کوچک از زحمات و رشادت‌های کسانی را که شبانه‌روز برای امنیت کشور تلاش می‌کنند در قالب یک مجموعه تلویزیونی به تصویر بکشیم و شکر بیشتر آنکه این مجموعه مورد استقبال مخاطبان و اهالی رسانه قرار گرفت. بر خود تکلیف می‌دانم از تمام دوستانم در زمان ساخت که در جلوی دوربین و پشت دوربین یاریگر ما بودند تشکر کنم.

همچنین از دوستان اهالی رسانه در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف و فضای مجازی که توجه ویژه‌ای به این سریال داشتند بسیار سپاسگزارم. به زودی پیش‌تولید فصل دوم سریال «خانه امن» ساخته می‌شود و قصد داریم در فصل دوم این سریال بخش‌های دیگری از تلاش‌هایی را که برای امنیت کشور انجام می‌شود، نشان دهیم.»