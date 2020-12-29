بلاتکلیفی تهران هنگام وقوع بحران

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه قانون جدید مدیریت بحران کشور در برخی از ابعاد با اشکالات و ابهام‌هایی مواجه است، عنوان کرد: درصورتی‌که نمایندگان مجلس نظرات اصلاحی دارند می‌توانند این موضوع را اعمال کنند.

وی تاکید کرد: از دید سازمان مدیریت بحران کشور اختیارات شهردار تهران هنگام وقوع بحران و نیز بخش بودجه این قانون با مشکلاتی مواجه است که باید برطرف شود.

نجار در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ماده ۱۷ قانون جدید عنوان می‌کند که به نمایندگی از وزیر کشور، بنده مسئول درخواست تنخواه برای هزینه کرد هنگام وقوع بحران هستم اما با ۴ تبصره اختیار بودجه از دست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خارج‌شده است اما همچنان باید در برابر آن پاسخگو باشد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر این‌که متاسفانه شاهد تشتت قوانین در حوزه مدیریت بحران هستیم، گفت: نظر ما بر این بود که هم‌زمان با تصویب قانون جدید مدیریت بحران، قوانین موازی ملغی شود که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

معاون وزیر کشور عنوان کرد: ما ضمن حرکت بر اساس قانون جدید نقطه نظرات خود را عنوان می‌کنیم تا در مسیر اجرای قانون اصلاح شود تا درنهایت به قوانین شفاف در حوزه مدیریت بحران دست‌یابیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون‌گذار بودجه قابل‌توجهی برای بخش پیشگیری و مقابله با بحران تشخیص داده است، اظهار کرد: اما فرایند تخصیص آن از دید ما فرایند بحرانی نیست تا بتوان به‌راحتی این بودجه را در نظام پیشگیری و مقابله به کاربست. لذا در این خصوص نیز نیاز به رفع موانع است.