امجد حق را ناحق و ناحق را حق جلوه داده است

آیت الله سید رحیم توکل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جریانات ایجاد شده در تاریخ برای همگان درس‌هایی دارد تا با نگریستن به آن برای آینده برنامه ریزی کنند، افزود: در قرآن کریم نیز تاکید شده که به تاریخ و سرنوشت اقوام نگریسته شود.

وی با انتقاد از حرف‌های نسنجیده امجد و فرزندش اظهار داشت: این سخنان موضوع زبیر و پسرش عبدالله را در تاریخ تکرار کرده است و کسی که ۳۰ سال درخط یاری حضرت امیرالمومنین بود به واسطه پسر ناخلفش، پدر را از خط امیرمومنان دور کرد و از بانیان جنگ جمل شده است.

وی افزود: اظهارات نسنجیده و بی ادبی آقای امجد فرانسه نشین بی نهایت شده و انسان باور نمی‌کند، کسی این چنین خطا کند و راه به انحراف کشد.

آیت الله توکل، با انتقاد از توهین و هتک حرمت اخیر رئیس جمهور فرانسه به پیامبر گرامی اسلام، اظهار داشت: سکوت مرگبار علیه این رفتار و ظلم نشانه چیست و چرا آقای امجد مقابل بی ادبی مکرون سکوت کرده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: امجد اشتباه عظیم و کار بسیار بدی انجام داده است و از دامن اسلام فرار کرده و به دامن کفر پناهنده شده است و علیه نظام، رهبری و شهدای اسلام حرف‌های نسنجیده زده است.

وی با بیان اینکه آقای امجد تمام کرده‌ها را بر باد داده و با افکار و اعتقادات مردم بازی کرده است، گفت: وی حق را ناحق و ناحق را حق جلوه داده است و باید بداند امثال ایشان در دل حزب الله و شهدا جایی ندارند و سبب انزاجار مردم شده است.