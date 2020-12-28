به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این برنامه‌ها از دهم تا هفدهم ماه سال جاری در نقاط مختلف استان مرکزی برگزار خواهد شد، افزود: پویش کتاب خوانی، شعرخوانی در فضای مجازی، اجرای نمایش صحنه‌ای با موضوع شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اعزام گروه جشنواره سردار آسمانی‌ها در استان کرمان بخشی از این برنامه‌ها است.

وی اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی سردار نامدار و بین المللی مقاومت است و همه وظیفه دارند نسبت به معرفی سیره این شهید بزرگوار در جامعه تلاش کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، ولایتمداری، بصیرت، ادب و اخلاق، اخلاص در عمل، تقوا و پرهیزکاری، گذشته، شهامت و شجاعت، مدیریت جهادی، دشمن ستیزی و… را بخشی از صفات بارز سردار دل‌ها برشمرد و گفت: این صفات بارز از این شخصیت کم‌نظیر باید همواره مورد توجه همگان به ویژه نسل جوان قرار گیرد.

دانشی مسابقه نقاشی کودکان با موضوع من سلیمانی ام، کارگاه نقاشی و طراحی پوستر تمثال سرباز ولایت و شهید مقاومت سردار سلیمانی در فضای مجازی، ختم مجازی قرآن توسط بانوان، عصر شعر، نمایش، عکس را بخشی دیگر فعالیت‌های سالروز شهادت شهید سلیمانی عنوان کرد.