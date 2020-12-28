به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دیدار علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هدایت‌الله جمالی‌پور استاندار، فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین با شاخصه صنعتی، کشاورزی و پیشینه افتخارآمیز میراث فرهنگی شناخته می‌شود و با این پیشینه افتخار آمیز لازم است تلاش بیشتری برای معرفی ظرفیت‌های استان قزوین صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: آثار میراث فرهنگی در تمام کشورها وجود دارد اما آن چیزی که ایران را نسبت به سایر کشورهای دنیا متمایز کرده است، برخورداری از روح عرفان و معنویت در آثار و بناهای میراثی است و این فرهنگ به بناها و ساختمان‌ها آبرو بخشیده است.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های میراثی و فرهنگی هر جامعه نشان دهنده غنای فرهنگی آن جامعه است، خاطرنشان کرد: هر چه بتوانیم زمینه حضور بیشتر گردشگران خارجی را فراهم کنیم، نقش مهم و بیشتری در معرفی فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی کشور ایفا کرده‌ایم و الحمدالله این ظرفیت عظیم در کشور ما وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تقویت هویت ملی و دینی را ضروری دانست و گفت: بعضاً در شهرهای نوپا آثاری از هویت اسلامی و ایرانی مشاهده نمی‌شود اما شهرهایی نظیر قزوین، اصفهان و شیراز حقیقتاً ظرفیت بسیاری در معرفی تاریخ و پیشینه افتخارآمیز کشور دارند و می‌باید از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب و شایسته بهره برد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در تمام عرصه‌ها از جمله صنعت گردشگری گره گشا است، اظهار کرد: حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی، بحران‌ها و چالش‌های پس از آن بسیار راهگشا بوده و امروز نیز می‌توانیم با مشارکت مردم صنعت گردشگری را به جایگاه حقیقی خود برسانیم.

آیت‌الله عابدینی در بخش پایانی صحبت‌های خود به برخی از مشکلات حوزه میراث فرهنگی در قزوین اشاره کرد و خواهان رسیدگی به مشکلات مسجد جامع و تسریع در روند بازسازی آن، مسجدالنبی (ص) و محل پارک خودروها در زمان برگزاری نماز جمعه، مرمت و توسعه مدرسه صالحیه، پروژه خیابان شهید انصاری، بنای مدرسه سردارین و توجه به حل مشکلات مردم در پروژه بازسازی و توسعه امامزاده حسین (ع) شد.

دکتر علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این دیدار اظهار کرد: صنعت گردشگری سومین اقتصاد دنیا را شکل می‌دهد و از هر ۱۰ شغل یک شغل مرتبط با حوزه گردشگری است.

وی تصریح کرد: در صنعت گردشگری نسبت به دیگر بخش‌های صنعتی با هزینه بسیار کمتر می‌توان ایجاد شغل کرد و این موضوع فرصت بسیار خوبی را برای توسعه این صنعت، ایجاد شغل و رفع بیکاری فراهم کرده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: حوزه گردشگری از گردشگری صرفاً تاریخی و فرهنگی خارج شده است و تلاش کرده‌ایم با محوریت گردشگری حلال، تنوع گردشگری را دنبال کنیم که گردشگری طبیعی و سلامت از جمله آنهاست.

دکتر مونسان در خصوص ظرفیت‌های استان قزوین در بحث گردشگری خاطرنشان کرد: استان قزوین علاوه بر اینکه دارای ظرفیت‌های بسیاری در عرصه گردشگری است، بزرگان زیادی را نیز پرورش داده است و تلاش می‌کنیم تا به مقصد گردشگران بیشتری تبدیل شود.

هدایت‌الله جمالی‌پور استاندار قزوین هم در این دیدار بیان کرد: اقتصاد گردشگری بخش مهمی از گردشگری دنیا را شکل می‌دهد و در کشور ما نیز اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورده است.

وی افزود: با ظرفیت‌های مردمی می‌توانیم بسیاری از کارها و سرمایه گذاری‌ها را پیش ببریم و قزوین می‌تواند در جایگاه بهتری در اقتصاد گردشگری قرار گیرد.