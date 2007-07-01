پیشرفت در گفتگوهای بوش و پوتین بعید به نظر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی نوشت : در بسیاری موارد روسیه نسبت به زمانی که "ولادیمیر پویتن" رئیس جمهوری روسیه به این سمت رسید، بزرگتر، سخت تر و محکم تر و رابطه آن با آمریکا مطمئنا متعادل تر شده است.

"پیتر بیکر" نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند: همچنانکه پوتین امروز عصر به تفرجگاه تابستانی"جرج بوش" همتای آمریکایی خود می رسد تا شبی را در مجموعه خانوادگی وی سپری کند، بوش امیدوار است تا نوعی از سازشها احیا شود که شش سال پیش وقتی که اولین بار با یکدیگر ددیارکردند، به آن رسیدند. اما پوتین این روزها مصمم است تا نقش پر رنگ تری را ایفا کند .

در ادامه این مطلب آمده است : هیچ یک از طرفین هیچ پیشرفتی را در مسائلی که از مهمترین عوامل اختلاف انگیز بین آنها به شمار می رود، پیش بینی نمی کنند. مهمترین مسائل اختلاف انگیز بین آنها طرح استقرار دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا و یا استقلال کوزوو است. مهمتر از همه شاید مشخص کردن این مسئله باشد که آیا این دو رهبر می توانند به روابطی متعادل تر حداقل تا زمانی که جانشینان آنها در سال آینده انتخاب شوند، برسند.

" استون پیفر" کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل خاطر نشان کرد:" این سفر نشان دهنده آخرین فرصت برای دو رئیس جمهور است تا در حرکت رو به پایین روابط آمریکا و روسیه طی سالهای اخیر تغیراتی را ایجاد کند، اما باید انتظارات کمی از آن داشت."

برخی از تحلیلگران روسی هم گفته اند که ممکن است این دیدار حتی زیانبخش هم باشد،زیرا چنین دعوت کم نظیری به این مکان، دادن امتیازی به پوتین است؛ هر چند وی اخیرا تهدید کرده بود که موشکهای مستقر شده آمریکا در اروپا را هدف قرار خواهد داد.

"مایکل مک فول" از دانشگاه استانفورد گفت :"این دعوت سینگنالهای غلطی را می فرستد ومی گوید: می توانم شما را هیتلر بنامم و شما از من به منزل تابستانی خود دعوت خواهید کرد. این اقدام می گوید که روسیه قوی و محکم است و آمریکایی ها ضعیف هستند."

"دیمیتری پسکف" سخنگوی پوتین گفت :" فراموش نکنید که این رهبران می توانند دوست باشند؛ آنها دوست باقی خواهند ماند حتی اگر اختلافاتی داشته باشند، اما محدودیتی نیز وجود دارد که دوستی آنها نمی تواند فراتر از آن برود. این محدودیت درحوزه منافع ملی است؛ هر یک از آنها باید از منافع ملی خود دفاع کنند."