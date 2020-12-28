تکمیل طرح های نیمه تمام کهگیلویه و بویراحمد اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری دوشنبه شب در نشست با معاونین وزیر کار در یاسوج، افزود: طرح‌های جدید آغاز شده در استان باید تا پایان دولت به بهره برداری برسد.

کلانتری به ظرفیت‌های استان اشاره کرد و بیان داشت: ظرفیت‌های بالقوه زیادی در استان داریم که باید به شکل مطلوب‌تری دیده شود.

کلانتری بازنگری در برخی طرح‌ها را یک نیاز برای توسعه دانست و گفت: سفر معاونین وزارت کار به استان می‌تواند زمینه سازی تحول در استان را رقم بزند.

استاندار از توسعه ظرفیت‌ها طی هشت سال اخیر به شکل گسترده در استان خبر داد و گفت: در این مدت شاخص‌ها به اندازه چهل سال گذشته رشد کرد.

وی افزود: این مهم در حالی است که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استان از کمترین‌ها نیز برخوردار نبود.