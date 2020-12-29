چهار شهرستان زنجان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش بیماری کرونا با شیب تند در استان خبر داد و گفت: طی روزهای گذشته فوتی‌های کرونا در استان کاهش محسوسی داشته است.

وی با بیان اینکه بستری‌های کرونا در استان زنجان کاهش یافته است، اظهار کرد: طی دی ماه کرونا در استان روند بسیار محسوسی داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، بابیان اینکه شهرهای ایجرود، سلطانیه، خدابنده و ماهنشان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد، گفت: شهرستان‌های زنجان، ابهر، سلطانیه و طارم در وضعیت نارنجی قرار دارند.

قزلباش تاکید کرد: طی دی ماه بستری‌های کرونا در استان به ۶۵ نفر رسیده و امیدواریم به کمترین عدد برسد.

وی بر لزوم تقویت رعیت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و گفت: از مردم استان درخواست می‌شود نسبت به زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی مدیریت لازم را داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، ابراز داشت: اگر مردم استان در رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم کاری کنند دوباره شاهد پیک بیماری کرونا در بهمن ماه خواهیم بود.

قزلباش گفت: اگر مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند دوباره محدودیت‌های ویژه در استان اعمال خواهد شد.

وی رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط جایگاه‌های سوخت دراستان را بسیار نامناسب اعلام کرد و یاد آورشد: جایگاه داران تمهیدات بهداشتی را مد نظر قرار دهند.