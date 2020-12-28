به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، "رضا اردکانیان" در این سفر با مقام‌های عراقی درباره مقدمه‌های برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور که در ماه جاری به میزبانی ایران برگزار خواهد شد، گفتگو می‌کند.

همچنین در این سفر، وزیر نیرو و هیأت اقتصادی همراه درباره ظرفیت‌ها و مسیرهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین تهران و بغداد مذاکره خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه گفت: نقشه راه همکاری مشترک ایران و عراق برای دوره پنج‌ساله تنظیم شده است و امیدواریم با تشکیل کمیته، مسائل مشترک بین دو کشور نهایی شود.