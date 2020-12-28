علمای عراق بر حمایت از حشد شعبی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از علمای عراق در آستانه سالروز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس پاسداران و ابومهدی المهندس معاون سابق رئیس حشد شعبی عراق بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه که به امضای ۹۹ نفر از علمای عراق رسیده بر حمایت کامل از حشد شعبی تاکید شده است.

در متن کامل این بیانیه آمده است: این روزهایی که در آن قرار داریم مصادف با اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و فرمانده شهید ابومهدی المهندس و یارانشان است.

این بیانیه می‌افزاید: این حادثه دلخراشی که توسط دولت تروریستی [آمریکا] به وقوع پیوست، وجود هر انسان آزاده‌ای در عالم را تکان داد و لازم می‌دانیم برای برگزاری این سالگرد موارد زیر را یادآوری کنیم:

اول: ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور که این اقدام را انجام دادند به خوبی می‌دانند فرماندهان شهید سد بزرگی مقابل توسعه و گسترش تروریسم در منطقه هستند، لکن آمریکا ابداً خواهان ثبات و استقرار در منطقه به‌ویژه عراق نیست. آنها به خوبی دریافته‌اند شکوفایی عراق و رشد و توسعه آن برای آنها و حضورشان در این کشور تخریبی بزرگ و به ضرر آنهاست. به همین جهت بسیار ضروری است که به قید تسریع مصوبه پارلمان مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق که یک سال است از تصویب آن می‌گذرد اجرا و کاملاً محقق شود.

دوم: فرماندهان شهید بنابر بیانات مرجعیت عالی دینی پیوسته قهرمانان جبهه‌های پیروزی بوده‌اند، لذا هر آنچه انجام داده‌اند به قدر مسئولیت‌شان بوده و باید از این قهرمانان میدان‌های پیروزی تجلیل کرد و آنها را به بهترین حالت ممکن مورد تکریم و احترام قرار داد.

و باید همه ساله سالگرد و مراسم یادبودی برای ایشان برگزار نمود تا راهشان زنده و پررهرو باقی بماند و نقش تعلیمی آن‌ها در تثبیت داستان‌های حماسی و قهرمانانه این قهرمانان غیور در جبهه‌های پیروزی حق علیه باطل زنده بماند و هرگز از خاطرات انسان‌ها فراموش نشود.

طبق بیانات مرجعیت عالی دینی، نقش ویژه مرحوم حاج قاسم سلیمانی در سال‌های جنگ با عناصر تروریستی داعش در عراق و مشقت‌های فراوانی که در این راه متحمل شده‌اند هرگز فراموش نخواهد شد.

سوم: بر ما واجب است اولین سالگرد شهادت فرماندهان شهید را با عنایت به اینکه کشور عراق هزاران هزار شهید گلگون‌کفن و جانبازان و ایثارگران عزیز را در راه حفظ و نجات وطن و مبارزه با تروریسم برگزار نموده از مقام ایشان تجلیل کنیم.

و کشور عراق امروز با این همه شهید و جانباز و ایثارگر، دیگر نباید شاهد توطئه‌ها و نقشه‌های آمریکایی- صهیونیستی باشد چراکه آنها می‌خواهند عراقِ عتبات و مقدسات را به یک کشور ضعیف و سرسپرده و وابسته تبدیل کنند تا پیوسته از نظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آسیب‌پذیر باشد.

در پایان بیانیه آمده است: بنابراین به جهت حفظ و حراست از دستاوردهای این پیروزی بزرگ، باید از حشدالشعبی حمایت کنیم و آن را پاس بداریم؛ چراکه حشدالشعبی پرچم در حال اهتزاز و ضامن امنیت و حافظ وحدت عراق و اقتدار آن است.