خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حضور حماسی نزدیک به چهل میلیون در پای صندوق‌های رأی نمایش قدرت ملت ایران بود که دشمنان نتوانستند آن را تاب آورند و به فرموده مقام معظم رهبری: «در واقع یک رفراندوم چهل میلیونی به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع انتخابات انجام گرفت؛ همین بود که دشمن را عصبانی کرد.»

توطئه‌های طراحی شده دشمنان با قانون شکنی و شورش خیابانی فتنه‌گران و سران آنها ادامه یافت و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر جای گذاشت. دشمن که تلاش داشت با ایجاد دو قطبی شدید اجتماعی و تقسیم مردم به دو گروه برنده و بازنده جنگ داخلی راه بیندازد، با افزایش بصیرت و هوشیاری مردم ناکام ماند که اوج این بیداری و بصیرت با خروش انقلابی ملت ایران علیه توهین کنندگان به مقدسات اسلامی و فتنه‌گران علیه نظام اسلامی در ۹ دی ۱۳۸۸ رقم خورد.

احساس وظیفه برآمده از ایمان دینی مردم این حماسه حضور و حرکت عظیم مردمی را شکل داد، همان طوری که مقام معظم رهبریفرمودند :«۹ دی یک نمونه‌ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردند و دنبال این وظیفه، عمل صالح خودشان را انجام دادند.» و این حماسه‌آفرینی ملت ایران در برابر جریان نفاق و میثاق با رهبر انقلاب موجب شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی ۹ دی را با عنوان روز «بصیرت و میثاق امت با ولایت» نامگذاری کند.

۹ دی، حیات تازه انقلاب اسلامی

حجت الاسلام حسن صادقی نسب، امام جمعه گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر، از ۹ دی به عنوان روز حماسه و روز خروش مردم آگاه و وفادار ایران اسلامی علیه سران فتنه در سال ۸۸ یاد کرد و افزود: مردم ایران با حضور حماسی و آگاهانه خود در سال ۸۸، بساط فتنه و فتنه‌گران را جمع کردند و به انقلاب اسلامی حیاتی تازه بخشیدند.

حجت‌الاسلام صادقی‌نسب افزود: متأسفانه افرادی که در انتخابات ۸۸ رأی نیاوردند، به جای قبول واقعیت، با توهم و ایجاد شبهه تقلب، خواستار ابطال آن شدند؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی به آنها توصیه کردند اگر اعتراضی دارید از مجاری قانونی پیگیری کنید اما آنها نپذیرفتند که این همان بی بصیرتی است.

وی با بیان اینکه آن عده با ایجاد شبهه تقلب، مردم را دو دسته و در مقابل هم قرار دادند، افزود: متأسفانه به رغم وجود راه قانونی برای رسیدگی به حل این مشکل، فتنه گران بر خواسته خلاف قانون اصرار داشتند و دشمنان هم که منتظر ایجاد اختلاف و اغتشاش بودند، از فتنه گران حمایت کردند.

ناکامی دشمنان و فتنه‌گران با روشنگری‌های رهبر معظم انقلاب

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه روشنگری‌های مقام معظم رهبری سبب ناکامی دشمنان و فتنه گران شد، اظهار کرد: پس از اقامه نمازجمعه با حضور رهبر انقلاب و سخنانی که در آن ایراد فرمودند، عده زیادی بصیرت پیدا کردند اما عده‌ای هم هنوز شبهه‌هایی داشتند.

حجت‌الاسلام صادقی‌نسب ادامه داد: آن عده دیگر هم وقتی حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم اشغال گر قدس و از طرفی حمایت‌های بهایی‌ها، شیطان پرست‌ها و افراد بی بند و بار در داخل کشور از این آشوب‌ها را دیدند، راه خود را از فتنه‌گران جدا کردند.

وی تصریح کرد: پاره کردن عکس امام (ره)، دادن شعارهای ضد اسلامی و ایرانی و هتک حرمت ساحت امام حسین (ع) در روز عاشورا از دیگر عواملی بود که باعث حضور حماسی مردم در روز ۹ دی و شکست توطئه دشمنان خارجی و داخلی شد.

نقش‌آفرینی عناصر ثابت در فتنه‌ها

حجت‌الاسلام سید هاشم موسوی، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح دلایل بروز فتنه‌ها پرداخت و گفت: با بررسی فتنه‌های گوناگون از صدر اسلام تاکنون، به این نتیجه می‌رسیم که عناصر ثابتی در همه فتنه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: سوء‌استفاده از مقدسات دینی اولین عنصر و یکی از ابزارهای مهمی است که در همه فتنه‌ها از صدر اسلام تا کنون وجود داشته است؛ گاهی مانند مسجد ضرار از مسجد، برخی اوقات نظیر جنگ صفین از قرآن کریم و سایر مقدسات دینی سوء‌استفاده شده است.

وی با اشاره به فتنه عباسیان در استفاده از رنگ و پرچم سیاه رنگ برای روی کار آمدن، افزود: در فتنه سال ۸۸ از رنگ سبز که در فرهنگ شیعی قداست خاصی داشت و مردم به آن احترام خاصی می‌گذاشتند و نشانه سیادت بود، سوء‌استفاده شد.

حجت‌الاسلام موسوی، شبهه و القای شبهه را دومین عنصر ثابت فتنه‌ها عنوان و اظهار کرد: در بررسی فتنه‌ها می‌توانیم به وجود شبهه جدی در بطن همگی آنها پی ببریم مانند شبهه جوان بودن امیرالمومنین علی (ع) در ماجرای سقیفه یا شبهه تقلب در انتخابات ۸۸ که یکی از پیچیده‌ترین فتنه‌های تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زد.

نقش خواص دنیاپرست در فتنه

وی، از وجود خواص دنیاپرست در درون فتنه به عنوان سومین عنصر ثابت در فتنه‌ها نام برد و افزود: جریان فتنه برای توجیه حرکت‌های انحرافی خود در برابر جریان حق از یک شخصیت یا مرجع دینی استفاده می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: شخصیت‌های زیادی در تاریخ اسلام داریم که مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند و یا در رأس فتنه بوده‌اند که طلحه، زبیر، شریح قاضی، سعدبن ابی‌الوقاص و عمر سعد از جمله آنها بودند؛ به عنوان مثال علی ابن حمزه بطائنی یکی از خواص و مسئول امور مالی موسی ابن جعفر (ع) بود که با زیر سوال بردن ولایت امام رضا (ع)، یکی از فتنه‌های تاریخ اسلام را رقم زد.

حجت‌الاسلام موسوی، مشخص نبودن محل نزاع را چهارمین عنصر در فتنه‌ها برشمرد و تصریح کرد: معمولاً سران فتنه، محل نزاع را صریح و مشخص بیان نمی‌کنند و کدهای انحرافی می‌دهند. این مسئله باعث می‌شود تا توده مردم که کف خیابان هستند و به نفع جریان فتنه شعار می‌دهند، از اصل ماجرا بی خبر باشند، همان طور که در فتنه ۸۸ هدف اصلی بیان نشد، هرچند که بعدها عده‌ای، از بین بردن اسلام و انقلاب را به عنوان هدف اصلی عنوان کردند.

آنچه که در ظاهر حوادث سال ۸۸ عنوان می‌شد، ادعای تقلب در انتخابات بود که بعدها مشخص شد اصل نظام نشانه و هدف بوده و تقلب در انتخابات، بهانه‌ای بیش نبوده است

وی ادامه داد: آنچه که در ظاهر حوادث سال ۸۸ عنوان می‌شد، ادعای تقلب در انتخابات بود که بعدها مشخص شد اصل نظام نشانه و هدف بوده و تقلب در انتخابات، بهانه‌ای بیش نبوده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه تغییر و تحول در جامعه و انسان‌ها به صورت ناگهانی اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: فتنه‌ها در لحظه ایجاد نمی‌شوند بلکه طی سالیان مختلف و پس از ایجاد زمینه‌های لازم در بستر زمان به صورت تدریجی و کاملاً نامحسوس محقق می‌شوند. فتنه‌ها شبیه توده بدخیم در وجود بیمار است که خود را نشان نمی‌دهد و وقتی بیمار متوجه می‌شود که کار از کار گذشته است.

وی افزود: در صدر اسلام، بعد از حکومت خلفایی که ذائقه مردم را از نظر اقتصادی، فرهنگی، عدالت اجتماعی و … تغییر داد، دیگر جامعه ظرفیت پذیرش عدالت علوی را نداشتند و در برابر امیرالمومنین علی (ع) ایستادند و فتنه ایجاد کردند.

تجلی ولایت مداری و عشق مردم به امام حسین (ع) در حماسه ۹ دی

حجت الاسلام میرزایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قرآن کریم به ما آموخته است تا ایام الله را زنده نگه داریم، اظهار کرد: حماسه نهم دی ماه بیانگر ولایت مداری، هوشیاری و عشق مردم به امام حسین (ع) است.

وی با اشاره به همیشه در صحنه بودن ملت آگاه ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: مسئولان کشور باید برای برطرف شدن مشکلات مردم بیشتر تلاش کنند.

نباید به حماسه نهم دی، جناحی نگریست بلکه باید به این حماسه حضور، نگاهی ارزشی و ملی داشت حجت‌الاسلام میرزایی با تاکید بر اینکه نباید به حماسه نهم دی، جناحی نگریست، افزود: باید به این حماسه حضور، نگاهی ارزشی و ملی داشت چراکه این روز یادآور این نکته است که مردم در دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی حاضر هستند.

هادی شمسی ثانی، پژوهشگر اجتماعی و فعال رسانه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فتنه‌ها به مرور و با تغییر افکار و عقاید مردم شکل می‌گیرد، اظهار کرد: امروزه جنگ‌ها از مرزهای جغرافیایی به مرزهای فکری و اعتقادی ملت‌ها کشیده شده و وسایل ارتباط جمعی جای ادوات نظامی را گرفته است.

این پژوهشگر اجتماعی و فعال رسانه افزود: در شرایط کنونی مردم برای پیروزی در برابر توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان خارجی و داخلی نیازمند مجهزشدن به سلاح بصیرت در برابر رسانه‌های بیگانه هستند.

وی تصریح کرد: در فتنه‌ها حق و باطل به گونه‌ای درهم آمیخته می‌شوند که یا باطل شناخته نمی‌شود و یا قابل توجیه می‌شود که بخش عظیمی از این درهم آمیختگی و ارائه باطل در پوشش حق در قالب تولیدات رسانه‌ای به افکار عمومی القا می‌شود.

بصیرت؛ تنها راه ایستادگی در برابر هجمه‌های دشمنان

شمسی ثانی افزود: امروز دشمنان و فتنه‌گران تلاش می‌کنند تا از طریق دروغ، شایعه پراکنی، ایجاد شبهه و … با استفاده از بسترهایی همچون فضای مجازی و رسانه در دل‌ها و افکار مردم تردید ایجاد کنند. این افراد تلاش می‌کنند تا از هر فرصت و بهانه‌ای برای ایجاد بدبینی، اختلاف، ناامیدی و … استفاده کنند که تنها با بصیرت می‌توان در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کرد.

وی با تاکید بر ضرورت بصیرت در فضای مجازی بیان کرد: فضای مجازی بر خلاف اسمش، امروز به شکل یک حقیقت تأثیرگذار، آثار و تبعات خود را در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی نشان داده است و تشخیص حق از باطل، خوب از بد و درست از غلط در این فضا بدون آگاهی و بصیرت امکان پذیر نیست.

بصیرت مجموعه‌ای از شناخت‌ها برای جلوگیری از گمراهی و چراغ راهی برای بیراهه نرفتن، تأثیر نپذیرفتن از خناسان و گم نکردن راه است. با بصیرت انسان به فهم درستی از حقایق درباره موضوع‌های مختلفی دست می‌یابد. علاوه بر لزوم کسب بصیرت، حفظ و صیانت از آن نیز امری ضروری است که فقط با حفظ ایمان و تقوا و دل نورانی مصون می‌ماند.

همانگونه که رهبر انقلاب سال ۸۲ در دیدار با بسیجیان و سپاهیان لشکر ۲۵ کربلا فرمودند: «آنچه که بصیرت و بینش انسان را در قضایای مختلف و در حوادث گوناگون و زیر غبار تبلیغات جنجال‌آمیز دشمنان، تضمین و حفظ می‌کند، دل مؤمن و پاک و نورانی است… دلی که از ایمان برخوردار است و منشأ تقوا در اندیشه و عمل است، با تبلیغات دشمنان گمراه نمی‌شود».