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۹ دی ۱۳۹۹، ۷:۴۱

سازمان ملل:

ریاض فورا «لجین الهذلول» را آزاد کند

ریاض فورا «لجین الهذلول» را آزاد کند

دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از حکم صادره علیه «لجین الهذلول» خواهان آزادی فوری این فعال زن سعودی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، دفتر حقوق بشر سازمان ملل به صدور حکم حبس برای «لجین الهذلول» فعال زن سعودی در عربستان واکنش نشان داد.

این دفتر با صدور بیانیه‌ای صدور این حکم توسط دادگاه عربستان را محکوم کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مقامات سعودی خواست تا فوراً الهذلول را آزاد کنند.

روز گذشته منابع سعودی اعلام کردند که دادگاه این کشور برای لجین الهذلول حکم ۵ سال و هشت ماه زندان صادر کرده است.

چهارشنبه گذشته، دادگاه کیفری در ریاض حکم اولیه‌ای را صادر و در آن با شکایت خانواده لجین الهذلول درباره شکنجه وی و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن در زندان مخالفت کرده بود.

در این راستا، علیاء و ولید، خواهر و برادر لجین الهذلول به حکم دادگاه اعتراض کرده و اعلام کرده بودند: درخواست ما برای بررسی دوربین‌هایی که در دوره شکنجه لجین اتفاقات را ثبت کرده‌اند، رد شد.

الهذلول فعال زن سعودی از سال ۲۰۱۸ به دلیل حمایت از حقوق زنان در عربستان در بازداشت به سر می‌برد.

کد مطلب 5107298
فاطمه صالحی

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