حجتالاسلام احمدرضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایام فاطمیه حاوی درسهای انسانساز متعددی است که در زندگی امروز بسیار راهگشاء است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی بیانکرد: سخنان عمیقی که پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در شأن و مقام حضرت فاطمه (س) بیان میکردند نه از روی رابطه عاطفی پدر و فرزندی بلکه به عنوان تکریم از یک انسان نمونه و الگو و چراغ راه آیندگان مطرح میشد.
رضایی ادامهداد: همه ساله در ایام فاطمیه دوستداران و محبان اهل بیت (ع) با برپایی محافل و مجالس علاوه بر اینکه فضائل این بانوی بزرگوار اسلام را مرور میکنند، درسهای زندگیساز و عوامل نجات بشر را نیز میآموزند.
وی با بیان اینکه امسال ویروس کرونا مجالس فاطمیه را تا حدی تحتالشعاع قرار داده است، افزود: ممکن است ویروس کرونا مجالس فاطمیه را از نظر کمی و ظاهری تحت تأثیر قرار داده باشد ولی دلهای مؤمنین با این محافل است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی گفت: بر اساس تصمیمات گرفته شده در ستاد ملی کرونا و به تبع آن در خراسانجنوبی مجالس ایام فاطمیه تعطیل نمیشود بلکه با رعایت پروتکلهای بهداشتی و محدودیتهای کرونایی برگزار میشود.
رضایی با تأکید بر اینکه سلامت مردم برای ما یک اولویت و یک مسئله بسیار مهم است، افزود: استفاده از ماسک، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و مهمتر از همه داشتن تهویه مناسب در مکان برگزاری مجلس اهل بیت (ع) از جمله نکاتی است که باید مراعات شود.
وی گفت: در برخی از شهرهای خراسانجنوبی چون طبس که وضعیت آب و هوا اجازه میدهد، در صورت امکان مجالس در فضای باز برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانجنوبی با تأکید بر اینکه حرکت دستههای عزاداری در ایام فاطمیه امسال ممنوع است، اظهار کرد: مردم مؤمن و متدین ما خود نسبت به حفظ سلامت دیگر شهروندان حساسیت کامل دارند و مجالس را با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برگزار خواهند کرد.
رضایی با بیان اینکه میتوانیم در درون خانواده و به همراه اعضای خانواده خویش نیز یک محفل کوچک روضه خانوادگی نیز داشته باشیم، یادآور شد: مردم ما به این نکته توجه داشته باشند که ابراز ارادت به ساحت اهل بیت (ع) تنها به یک شیوه منحصر نیست بلکه از راههای گوناگون میتوان این عرض ارادت را داشت.
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