به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «دیوید فریدمن» سفیر ایالات متحده آمریکا در اراضی اشغالی اظهارات خصمانه‌ای را در خصوص لزوم گسترش شهرک سازی ها در این اراضی توسط رژیم صهیونیستی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفته است که بهترین راهکار در حال حاضر گسترش ساخت و سازها در نقاط مختلف اراضی اشغالی است. او مدعی شده است که چنین اقدامی فلسطینیان را از مقابله با صهیونیست‌ها باز می‌دارد.

اظهارات خصمانه سفیر ایالات متحده آمریکا در اراضی اشغالی در خصوص گسترش شهرک سازی ها در حالی مطرح می‌شود که این سیاست رژیم صهیونیستی در طول سال‌های گذشته نتوانسته به توقف مقاومت منجر شود.

هرچند که سازمان ملل متحد شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینیان را غیرقانونی خوانده است اما تاکنون هیچ گام عملی برای ممانعت از تداوم این اقدام از سوی سازمان مذکور، برداشته نشده است.