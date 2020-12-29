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۹ دی ۱۳۹۹، ۸:۲۰

در سایه تداوم بحران قطر مطرح شد؛

امیدواری کویت نسبت به برگزاری نشست شورای همکاری در فضایی برادرانه

امیدواری کویت نسبت به برگزاری نشست شورای همکاری در فضایی برادرانه

کابینه کویت نسبت به تقویت اتحاد میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جریان نشست آتی سران این شورا ابراز امیداوری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، اعضای کابینه کویت در نشست روز گذشته خود در خصوص بحران منطقه خلیج فارس میان قطر و ۴ کشور عربی این حوزه رایزنی کردند.

در جریان این نشست، اعضای کابینه کویت در خصوص نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که قرار است در ریاض برگزار شود نیز بحث و تبادل نظر کردند.

نامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان خطاب به نواف الاحمد الصباح امیر کویت در خصوص شرکت در نشست سران شورای همکاری بررسی شد.

اعضای کابینه کویت ابراز امیداوری کردند که یک جو برادرانه در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس حاکم شود.

این در حالیست که اختلافات میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر سر چند پرونده مهم همچنان ادامه دارد.

هم چنین لازم به ذکر است که نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در حالی روز یکشنبه به صورت مجازی و به میزبانی بحرین برگزار شد که به جای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر، سطان المریخی وزیر مشاور در امور خارجه این کشور در نشست حضور یافت.

کد مطلب 5107314
فاطمه صالحی

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