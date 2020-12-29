باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق به نفع این کشور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عدی الشعلان» عضو ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد که نقشههای آمریکا در قبال منطقه شکست خورده است.
وی در ادامه افزود: آمریکا از چند دهه قبل به دنبال تحقق نقشههای خود در منطقه ما بوده اما در این مسیر شکست خورده است.
الشعلان بیان کرد: بنابراین تلاشها برای متهم کردن نیروهای حشد شعبی و گروههای مقاومت مبنی بر هدف قرار دادن سفارت آمریکا در بغداد، در راستای متشنج کردن اوضاع صورت میگیرد.
وی افزود: بعید نیست که این حملات توسط گروههایی صورت گرفته باشد که با آمریکا در ارتباط هستند.
الشعلان ادامه داد: مصوبه مربوط به اخراج نظامیان آمریکایی از عراق هم چنان باید اجرا شود و هیچ عقب نشینی و بازنگری در خصوص آن صورت نخواهد گرفت.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق به نفع این کشور و ملت آن نیست.
پارلمان عراق سال گذشته بعد از جنایت تروریستهای آمریکایی در هدف قرار دادن شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور را تصویب کرد.
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