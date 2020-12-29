جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه نهم دی ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۲۳۸ ریالی به قیمت ۵۶ هزار و ۶۷۲ ریال و هر یورو نیز با ۱۲۱ ریال رشد، ۵۱ هزار و ۴۱۲ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۳۵۶ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۹۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۸۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۱۵ ریال، روپیه هند ۵۷۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۵۷۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۵۱۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۷۴۴ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۸۹۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۷۶ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۶۳۷ ریال، روبل روسیه ۵۶۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۹۰۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۰۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۳۳ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۵۶۴ ریال تعیین شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۳۲ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۳۰۴ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۷۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۶۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۴۶۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۸۴۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۲۸۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۴۷۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.