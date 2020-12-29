هفت تپه به سلطان رشوه واگذار شد/ مجلس با فساد مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در طرح سوال از فرهاد دژپسند درباره مشکلات شرکت هفت تپه، گفت: سوال بنده آن است که چرا برخی از دولتمردان از کسانی که به حقوق کارگران تعرض می کنند، دفاع می کنند و در مقابل چرا تا این حد به کارگران ظلم می شود و آنان را خون به دل می کنید. آقای دژپسند و روحانی شما باید جواب خدا را بدهید.

وی بیان کرد: سوال ما این است که چه دستی در دولت است که از اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه که متهم به فساد کلان است دفاع می کند و باید مشخص شود چه کسانی مدافع سینه چاک وی هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما مخالف خصوصی سازی نیستیم، تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی یک جور صحبت کرد که گویا مجلس با سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی مشکل دارد اما این گونه نیست، ما مخالف خصوصی سازی نیستیم، بلکه با رانت و فساد مخالف هستیم.

نادری ادامه داد: هدف از خصوصی سازی آن است که میزان تولید افزایش یابد اما آیا واقعا این گونه بوده است؟ شما یک ابرشرکت را به یک جوان فاقد اهلیت و کارآمدی واگذار می کنید و همه را به خاک سیاه می کشانید و به این مسئله توجه نمی کنید که همین موضوع باعث شده است که رسانه های ضدایرانی علیه جمهوری اسلامی ایران لجن پراکنی کنند.

وی بیان کرد: چرا از یک ابرمتهم ارزی که می گویند سلطان رشوه است دفاع می کنید؟ اگر هفت تپه مال خودتان هم بود آیا با آن این گونه برخورد می کردید؟ شما باید از بیت المال دفاع کنید. مالک هفت تپه ۱۲ هزار سکه خریداری کرده که این اقدام اخلال در اقتصاد است و بهتر است از آهِ زن و بچه کارگران بترسید و بدانید که مجلس اجازه نمی دهد این فسادها ادامه پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: ماجرای مشکلات هفت تپه از این قرار است که یک متهم ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز دریافت می کند و به خارج از کشور می برد تا برای مردم کالاهای اساسی تهیه کند اما این اقدام را انجام نمی دهد.

نادری اظهارداشت: این شخص پول را در یک اتاق می گیرد و در اتاق دیگری به ریال تبدیل می کند و حتی یک ریال یا دلار از آن را به خارج از کشور و برای تأمین کالاهای اساسی نمی فرستد و این پول را در کشور می چرخاند و باعث فساد و اقدامات غیرقانونی می شود.

وی تصریح کرد: این ابرمتهم ارزی با بخش اندکی از پولی که گرفته یعنی حدود ۶ میلیارد تومان از آن، شرکت هفت تپه را خریداری می کند و در امنیت استان و کارگران اخلال ایجاد می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این فرد یک شریک هم دارد که هر دوی آنها متولد ۶۷ هستند و مطابق با گزارش منابع امنیتی، شریک مالک هفت تپه رابطه مالی با جریان نفاق در خارج از کشور داشته است.

نادری تأکید کرد: دیوان محاسبات، سازمان خصوصی سازی و سازمان بازرسی در گزارش های خود تأکید کرده اند که مدیرعامل هفت تپه اهلیت و صلاحیت لازم را ندارد و باید عزل شود اما متأسفانه برخی از دولتمردان پشت این ابرمتهم محکم ایستاده اند اما مجلس این اجازه را نمی دهد.

وی گفت: هفت تپه فارغ از ماشین آلات و کارخانجات، فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که توسط دولت روحانی به این ابرقدرت فساد واگذار شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدیرعامل هفت تپه طی چند سال اخیر هیچ حقوقی به کارگران پرداخت نکرده و با وجود این کارگران را هم تهدید می کند.

نادری با بیان اینکه استادار خوزستان متاسفانه تمام قد پشت این فرد ایستاده و از این فرد دفاع می کند، اظهار داشت: رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده و پرونده آن مفتوح است اما سوال ما از وزیر اقتصاد آن است که چرا پیگیری های لازم در این زمینه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ۷ بانک در پرونده این فرد متهم هستند، گفت: مدیرعامل هفت تپه در اوج بحران سکه، ۱۲ هزار سکه خریداری کرده که این اقدام به معنای اخلال در نظام اقتصادی و بانکی است و حتی مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه وی کیف پر از سکه ای به مدیرکل بانک مرکزی داده و این موضوع در دادگاه اثبات شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شرکت هفت تپه با قیمت بسیار کمی واگذار شده است که ابتدا ۲۹۰ میلیارد تومان برای واگذاری آن تعیین شد و سپس به ۲۱۰ میلیارد تومان رسید اما در نهایت فقط ۶ میلیارد تومان برای واگذاری این شرکت پرداخت شد که باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.