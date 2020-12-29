به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح سؤال نمایندگان از «دژپسند» درباره خصوصیسازی شرکت هفتتپه طی اخطار قانون اساسی، گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم که شرکت هفت تپه با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار نشده بلکه با قیمتی بسیار پایینتر عرضه شده است.
وی بیان کرد: سؤال آن است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای اصل ۴۴ انجام شده یا خیر؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون اساسی، وزرا مسئول انجام وظایف خود هستند، باید در برابر رئیسجمهور پاسخگو باشند و سؤال ما آن است که آیا رئیسجمهور که میگوید من مجری قانون هستم، به وظایف خود عمل کرده است یا خیر؟
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رئیسجمهور باید به طور مستقیم به مشکلات هفتتپه ورود کند و از وزرای خود بخواهد که در این باره پاسخگو باشند.
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