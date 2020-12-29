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۹ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۳۴

وزارت خارجه انگلیس؛

لندن تعهدی برای حمایت از نازنین زاغری ندارد

لندن تعهدی برای حمایت از نازنین زاغری ندارد

وزارت خارجه انگلیس با وجود آنکه کشورش در گذشته فشار زیادی را بر تهران برای آزادی «نازنین زاغری» آورد، اما اکنون اعلام کرده است که لندن تعهدی برای حمایت از نازنین زاغری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد آن دسته از شهروندان بریتانیایی که در کشورهای دیگر بازداشت می‌شوند هیچ حقی را برای دولت لندن برای حمایت از آنها ایجاد نمی‌کند.

این موضوع به طور خاص در نامه‌ای به اطلاع وکلای «نازنین زاغری» رسیده است.

وزارت خارجه انگلیس به وکلای این فرد اعلام کرده است که «اعطای حمایت دیپلماتیک به زاغری تعهد خاصی را برای دولت لندن ایجاد نمی‌کند».

نازنین زاغری تبعه ایرانی– انگلیسی در سال ۱۳۹۵ به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام بازداشت شد و اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت خود است.

دولت انگلیس در پنج سال گذشته از تمام ابزارهای ممکن برای تضمین آزادی زاغری استفاده کرد اما موفق به چنین کاری نشد.

در همین رابطه در تاریخ ۱۱ آبان ماه سال جاری «دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس درباره «نازنین زاغری» شهروند دو تابعیتی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، گفته بود که اگر او پس از جلسه استماع دادگاه دوباره به زندان بازگردانده شود، روابط انگلیس و ایران تغییر بنیادینی خواهد کرد.

کد مطلب 5107481
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
      7 0
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      مرگ بر انگلیس
    • آریا IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
      2 0
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      ظاهرادیگه سودی براشون نداره،،احتمالاخواب جدیدی برامون دیدن
    • ایرانی GB ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      استعمارپیر یحتمل برگ برنده دیگه ای پیداکرده یا سرش به آخوری وصل شده وقت حمایت ازجاسوسهارانداره

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