تکنولوژی فعلی صنعت غذایی کشور باید بومی سازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر سیروس وطن خواه رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری صبح امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۹۹ از دستاوردهای طرح جامع سلامت ملی در مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه بازدید کردند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این بازدید، بحث اهمیت صنعت غذا در کشور را همچنان مغفول دانست و گفت: دستاوردهای این حوزه باید تجاری سازی شود تا موثر باشد. در کشور فرهنگ غذایی متنوعی حاکم است که نباید با گسترش واردات، این فرهنگ مغفول بماند.

وی اظهار داشت: باید از ظرفیت محققین و شرکت های دانش بنیان در راستای پایبندی به فرهنگ غذایی کشور استفاده شود و شرکت ها باید تکنولوژی فعلی این صنعت را بومی سازی کنند.

ستاری کاهش نوآوری ها و کیفیت در حوزه غذا را ناشی از حمایت های بیش از حد در حوزه واردات دانست و افزود: نتیجه این امر افزایش سموم در مواد غذایی و به خطر افتادن سلامت مردم است. تایید امنیت غذا باید به صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به حجم ۳.۵ میلیارد دلاری واردات در صنعت مرغ، تاکید کرد: این اقدام سالانه، واردات حجم بالایی از کنجاله و ذرت را به کشور تحمیل می کند که نیاز به بازنگری جدی دارد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری توجه به امنیت غذا از اهداف اصلی این معاونت برشمرد و گفت: یکی از مهمترین مباحث امنیت غذا شناسایی و تشخیص اصالت و کیفیت مواد غذایی است.

وی گفت: قبل از راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گسترش آزمایشگاه ها، قابلیت تشخیص کمتر از ۳۰ سم وجود داشت اما اکنون بیش از ۴۳۰ نوع سم قابل شناسایی هستند.

ستاری با تاکید بر تاثیر اجرای برنامه جامع سلامت ملی بر ایجاد بازار در کشور، افزود: به عنوان مثال تشخیص ژلاتین حلال در مبادی ورودی می تواند بازار عظیمی برای صنایع غذایی در کشور ایجاد کند. این پروژه های کوتاه مدتی که روی زمین است را باید به سرعت به نتیجه برسانیم.

وی با اشاره به یکی از دستاوردهای این طرح مبنی بر تشخیص حلال بودن یا نبودن ذبح انواع گوشت تاکید کرد: این بحث بسیار جدی است و باید به صورت پروژه و برند در سطح بین المللی معرفی شود. باید از ظرفیت موجود در کشور و محققین برجسته نهایت استفاده را ببریم.